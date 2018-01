Super colpo del Cagliari | mentre il secondo è pronto

Calciomercato Liverpool - Super colpo : ecco l’erede di Coutinho : Calciomercato Liverpool – Il Liverpool non perde tempo e nelle prossime ore potrebbe chiudere per l’erede di Coutinho, ceduto al Barcellona per 160 milioni di euro. Dopo le indiscrezioni di ieri de “L’Equipe”, “beIN Sports” da’ per fatto l’arrivo ad Anfield di Riyad Mahrez. Il trequartista algerino del Leicester dovrebbe effettuare gia’ nelle prossime ore le visite mediche e si ...

Kane - un uragano : spaventata la Juve Superati in un colpo Messi e Shearer : Seconda tripletta per il centravanti degli Spurs in quattro giorni: con 39 reti diventa il miglior marcatore della Premier League in un anno solare

Calciomercato - Super duello di mercato tra Bari e Ternana : si tenta il colpo in attacco : Il campionato di Serie B sta entrando nella fase importante, in particolar modo si avvicina il mercato di gennaio con alcune squadre alla ricerca di rinforzi. Due squadre pronte ad intervenire durante la prossima finestra sono Bari e Ternana, l’intenzione è quella muoversi per l’attacco. Importante opzione per il reparto avanzato, l’obiettivo in comune porta a Raffaele Palladino, calciatore del Genoa che non sta trovando spazio ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2017-2018 : doppio colpo per Akito Watabe! Vince a Ruka ed è leader nella generale! Hirvonen e Rydzek sul podio - Pittin Super nel fondo : doppio colpo per Akito Watabe a Ruka. Il fuoriclasse nipponico ha trionfato nella seconda Gundersen della prima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018, dominando dal trampolino e nel fondo e conquistando anche la vetta della classifica, in virtù del terzo posto ottenuto nella prova inaugurale di ieri. Watabe ha messo in mostra tutto il suo repertorio in Finlandia, primeggiando dal trampolino lungo HS142 con 158.6 punti e aumentando persino il suo ...

La Roma è da scudetto : pronto un Super regalo di mercato per Di Francesco - colpo in attacco! : La Roma sta disputando una stagione importantissima, ben al di sopra delle aspettative. Nonostante la sconfitta nella gara di Champions League contro l’Atletico Madrid la qualificazione è ormai vicinissima, percorso fantastico anche in campionato, la vetta della classifica è vicina e dopo il successo nel derby contro la Lazio, i giallorossi puntano senza mezzi termini alla scudetto. Di Francesco è una grande sorpresa, ha dimostrato di ...

Superenalotto : a Milano poker di cinque da 15mila euro - un colpo anche a Brescia : Milano, 17 novembre 2017 - La dea bendata bacia Milano e Brescia. Solo cinque numeri esatti e il Jackpot del Superenalotto sfuggito di un soffio: è il colpo messo a segno da quattro giocatori della ...

Calciomercato Juventus - pronto un doppio colpo Super : squadra stellare nel 2018? Video : La #Juventus sta cercando dei giocatori di qualita' per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Uno dei principali obiettivi della dirigenza bianconera è Emre Can, talentuoso regista di ventitré anni che milita nelle fila del Liverpool. Potrebbe essere lui uno dei colpi di mercato di Beppe Marotta e Fabio Paratici nella prossima sessione invernale. Ma oltre al giocatore tedesco, la dirigenza bianconera potrebbe mettere a segno ...

