Striscia la notizia : Brumotti a Napoli nel cuore della camorra : Un'altra disavventura per Vittorio Brumotti, dopo il recente episodio di Milano. L'inviato di Striscia la notizia è stato aggredito questa volta presso il Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli. A darne notizia un comunicato della trasmissione, in onda nella fascia pre-serale di Canale 5. Il noto biker, insieme alla troupe del tg satirico della rete ammiraglia Mediaset, non ha fatto in tempo nemmeno a scendere dalla sua auto blindata, ...

Vittorio Brumotti aggredito a Caivano/ Video - Striscia la notizia : auto accerchiata da camorristi : Vittorio Brumotti aggredito a Caivano, altro episodio di violenza nei confronti della troupe di Striscia La notizia, finita nel mirino dei camorristi a Napoli(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 21:58:00 GMT)

Striscia LA NOTIZIA/ Vittorio Brumotti aggredito a Caivano - ma la lotta alla droga continua : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, giovedì 11 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 20:38:00 GMT)

Striscia La Notizia - Elisabetta Gregoraci : 'Io e Flavio ci vogliamo bene' Video : Recentemente sono state rivelate da 'Chi' magazine alcune indiscrezioni concernenti l'avvenuta ed inaspettata separazione consensuale per la celebre coppia formata dalla fascinosa showgirl calabrese #Elisabetta Gregoraci e l'abile imprenditore Flavio Briatore. Elisabetta rilascia delle inedite dichiarazioni ai microfoni di 'Striscia' Nel corso delle ultime settimane, a tenere banco nel mondo del gossip è stata soprattutto la Notizia concernente ...

Striscia La Notizia - Elisabetta Gregoraci : 'Io e Flavio ci vogliamo bene' : Recentemente sono state rivelate da 'Chi' magazine alcune indiscrezioni concernenti l'avvenuta ed inaspettata separazione consensuale per la celebre coppia formata dalla fascinosa showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci e l'abile imprenditore Flavio Briatore. Elisabetta rilascia delle inedite dichiarazioni ai microfoni di 'Striscia' Nel corso delle ultime settimane, a tenere banco nel mondo del gossip è stata soprattutto la Notizia concernente ...

Striscia LA NOTIZIA/ Gerry Scotti e Michelle Hunziker tornano con le veline : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, giovedì 11 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Striscia LA NOTIZIA/ Grazie all'inviato Vittorio Brumotti fermati due pusher dai poliziotti a Milano : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, mercoledì 10 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Grazie all'inviato Vittorio Brumotti fermati due pusher alla Stazione centrale di Milano.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:37:00 GMT)

Gerry Scotti - dopo l'esordio a Striscia la notizia arriva la battuta : 'Renzi e Berlusconi - binomia indissolubile' : Anzi di più, il conduttore Mediaset ha voluto cominciare il suo cammino nel programma di Antonio Ricci sparando una prima battuta-bordata sulla politica: 'Ma come ora credo che il binomio Striscia-...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ Video - Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia : "Separazione consensuale" : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: la conduttrice ha ricevuto un Tapiro d'Oro a Montecarlo dalle mani di Valerio Staffelli: ecco cos'ha detto sulla separazione...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:13:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE/ Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia : "Divorzio? Ecco cosa c'è di vero" : ELISABETTA GREGORACI e FLAVIO BRIATORE: la conduttrice ha ricevuto un Tapiro d'Oro a Montecarlo dalle mani di Valerio Staffelli: Ecco cos'ha detto sulla separazione...(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:18:00 GMT)

Brumotti aggredito da stranieri. Ecco le immagini di Striscia la Notizia : "Ce l'abbiamo un po' di coca ragazzi? Dai, l'hai tirata fuori prima e hai provato a vedermela". Si è presentato così in piazzale Duca D'Aosta a Milano Vittorio Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che è stato aggredito nuovamente mentre cercava di realizzare un servizio sulle piazze di spaccio delle città italiane.Ieri sera Striscia ha mandato in onda le immagini (guarda il video). Si vedono ...

Striscia la notizia - Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video : Striscia la notizia, Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video Striscia la notizia, Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video Continua a leggere L'articolo Striscia la notizia, Brumotti aggredito in Stazione Centrale a Milano | Guarda il video sembra essere il primo su NewsGo.

Striscia la notizia : Brumotti aggredito a Milano con bottiglie di vetro e sassi Video : Nuova aggressione per Vittorio Brumotti, vittima della violenza di un gruppo di facinorosi presso la Stazione Centrale di Milano. L'inviato di #Striscia la notizia si trovava nel capoluogo meneghino per denunciare lo spaccio a cielo aperto, a due passi dalla stazione, da parte di numerosi pusher. Una piazza frequentata ogni giorni da migliaia di residenti e visitatori, che arrivano o partono dalla stazione ferroviaria. Non è la prima volta che ...

Striscia la notizia : Brumotti aggredito a Milano con bottiglie di vetro e sassi : Nuova aggressione per Vittorio Brumotti, vittima della violenza di un gruppo di facinorosi presso la Stazione Centrale di Milano. L'inviato di Striscia la notizia si trovava nel capoluogo meneghino per denunciare lo spaccio a cielo aperto, a due passi dalla stazione, da parte di numerosi pusher. Una piazza frequentata ogni giorni da migliaia di residenti e visitatori, che arrivano o partono dalla stazione ferroviaria. Non è la prima volta che la ...