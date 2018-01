Stefano De Martino | pronto per L' Isola | confessa | Sono single Belen? Non torneremo

BELEN RODRIGUEZ/ Stefano De Martino a Verissimo : “Non penso torneremo mai insieme” : BELEN RODRIGUEZ sta esagerando con l'uso della chirurgia plastica? Ecco l'ultima voce diffusa da Novella 2000 secondo la quale gli amici l'avrebbero messa in guardia...(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:13:00 GMT)

A Verissimo Riki - Stefano De Martino - Francesco Monte e Loretta Goggi - ad Amici 17 Enrico Nigiotti - a Gulp Music e Tv Talk… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 13 gennaio. Ospiti di Gulp Music del 13 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospiti Pierdavide Carone e Antonio Maggio che si sono uniti per il Diamoci del Tour, una serie di concerti acustici nei più importanti club […] L'articolo A Verissimo Riki, Stefano De Martino, Francesco Monte e Loretta Goggi, ad Amici 17 Enrico Nigiotti, a Gulp ...

Stefano De Martino a Verissimo : “Sono single. L’isola dei famosi è una sfida”. E su Belen rivela… : Stefano De Martino, ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 13 gennaio dalle 16 su Canale 5, parla della prossima esperienza a L’isola dei famosi come inviato, dello status sentimentale e dell’ex moglie Belen Rodriguez. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin. Stefano De Martino: “L’isola dei famosi è una sfida, non è […] L'articolo Stefano De Martino a Verissimo: “Sono single. ...

Terremoto in Honduras - "Isola" a rischio? Il messaggio di Stefano De Martino : Una forte scossa di Terremoto con magnitudo 7.2 è stata registrata nel Mar dei Caraibi alle 20.51 di martedì ora locale (3:51 ora italiana) ad una...

Stefano De Martino - sulla neve torna il sereno con Gilda Ambrosio : Crisi rientrata per Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, che – come documentato da Chi nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio – hanno trascorso le vacanze di Natale in montagna, a Sankt Mortiz, in Svizzera. Se recentemente il gossip aveva insinuato che i due si stessero allontanando, le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini testimoniano una coppia che si è ritrovata. La blogger che ha fatto battere nuovamente il ...

Maria De Filippi - la mossa di Stefano De Martino prima dell'Isola dei famosi : passa con l'agente Lucio Presta : L'avventura di Stefano De Martino come inviato dell'Isola dei famosi parte già con un piccolo strascico di polemiche. Secondo un retroscena di Dagospia , l'ex ballerino di Amici non solo ha mollato il ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio : foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno ancora insieme Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Stefano De Martino e la nuova fidanzata Gilda Ambrosio. Dopo la presunta crisi raccontata dai medi qualche mese fa, la coppia ha trascorso il Capodanno insieme. Con i due pure Santiago, il figlio che il ballerino di Amici […] L'articolo Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: foto e dettagli della vacanza in montagna con Santiago ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio - fuga romantica sulle nevi : "Lei ha conosciuto Santiago" : SANKT MORITZ ? Dopo un periodo di crisi Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono tornati insieme. Comm? è bella Megan Ghella! #vacanzedinatale2000 Un...

