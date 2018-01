Stati Uniti ed Europa si dividono sull’Iran : In attesa della decisione di Donald Trump sulle sanzioni da imporre a Teheran, l’Ue e il Regno Unito ribadiscono l’appoggio al trattato del 2015 sul nucleare. Leggi

Twitter - Facebook e Google attese di nuovo al Congresso degli Stati Uniti : Il senatore Patrick Leahy interroga le grandi aziende tech sul coinvolgimento della Russia nelle elezioni Usa durante l’audizione del 31 ottobre (Drew Angerer/Getty Images) “Terrorismo e social media: la grande tecnologia sta facendo abbastanza?“: non è il titolo di un giornale, ma quello dell’udienza che il 17 gennaio vedrà convocati Twitter, Facebook e Google davanti al Congresso degli Stati Uniti per rendere conto del ...

Coldiretti - Made in Italy : gli Stati Uniti al 3° posto tra i principali italian food buyer : Il rialzo dell’euro frena le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti dopo che nel corso del 2017 si è registrato un aumento complessivo del 9% per un importo record di circa 40 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al tasso di cambio dell’euro che ha raggiunto nei confronti del dollaro il livello massimo da tre anni dopo l’accordo politico in Germania. Gli Stati Uniti – continua la Coldiretti – ...

Cosa succede se gli Stati Uniti diventano il maggior produttore di petrolio al mondo : Al di là del dato Statistico il sorpasso da parte degli Usa di Russia e Arabia Saudita come principale produttore di petrolio al mondo è un fatto importante che potrebbe dare adito a conseguenze rilevanti. Secondo il Dipartimento dell'Energia Usa infatti nel 2019 la produzione petrolifera supererà sia quella dell'Arabia Saudita ...

Egitto-Stati Uniti : delegazione Usa giunta al Cairo per preparare visita vice presidente Pence : In Egitto, il papa copto ortodosso Tawadoros II e Al Tayyeb, Grande imam di al Azhar, centro islamico fra i più prestigiosi del mondo arabo sunnita, hanno rifiutato di incontrare Pence per la sua ...

Gelo estremo tra Canada e Stati Uniti : ecco le FOTO delle cascate del Niagara ghiacciate : 1/14 LaPresse/AFP ...

Stati Uniti verso riforma su immigrati : 22.01 Accordo bipartisan per una legge che includa la sicurezza dei confini, la lotteria dei visti,la catena migratoria e il programma per i 'dreamers', gli immigrati entrati da ragazzi negli Usa con genitori illegali. L'intesa è stata raggiunta nell'incontro alla Casa Bianca con i rappresentanti del partito repubblicano e di quello democratico. Ma per Trump "serve il muro col Messico, almeno per una buona parte". Per l'export spinge sul "Buy ...

I disastri naturali del 2017 costano una cifra record agli Stati Uniti : 306 miliardi di dollari : La serie di devastanti uragani e incendi che ha colpito gli Stati Uniti nel 2017 costa al paese 306 miliardi di dollari di danni, una cifra che infrange ogni record, secondo quanto riporta la National and Atmospheric Administration (NOAA). Nel 2017 ci sono Stati 16 separati eventi di disastri naturali che hanno raggiunto la cifra di un miliardo di danni. E questi 16 eventi, che includono tempeste, incendi, siccità e congelamenti, hanno ucciso ...

Oprah Winfrey prossimo presidente degli Stati Uniti? : Ma l'America sarebbe pronta ad accoglierla? La Winfrey sarebbe un presidente afro-americano come Obama, donna come la Clinton e famosa nel mondo dello spettacolo come Trump. Come reagirebbero gli ...

Lady Gaga per Oprah Winfrey presidente degli Stati Uniti : “Ha il mio voto” : Il primo endorsement è già arrivato: il voto di Lady Gaga per Oprah Winfrey è praticamente una certezza. Da giorni si sono fatte più intense le voci di un'imminente candidatura della celebre conduttrice afroamericana alle elezioni presidenziali del 2020 per il fronte progressista e il suo importante discorso sul palco dei Golden Globes 2018 a molti è parso un banco di prova da potenziale candidata. Stando alla CNN e ad altre fonti ...

Ferrero - due miliardi negli Usa Offerta per le barrette di Nestlè I piani di Mr Nutella negli Stati Uniti : L'italiana Ferrero e l'americana Hershey (il numero due del settore dolciumi a stelle e strisce) hanno presentato le loro offerte finali per aggiudicarsi alcune attività statunitensi della svizzera Nestlè, che includono marchi di barrette Segui su affaritaliani.it

Meteo USA : dopo una breve pausa la tempesta tornerà sugli Stati Uniti centrali a metà settimana : Una tempesta si estenderà sugli USA centrali tra mercoledì e giovedì della seconda settimana del 2018. Secondo gli esperti di AccuWeather, molta neve cadrà a nord del percorso della tempesta, mentre si muoverà verso nord dalle Montagne Rocciose centrali attraverso le Pianure, l’Upper Midwest e i Grandi Laghi. La striscia in cui la neve si accumulerà e dove sarà necessario avviare operazioni per spalare e spazzare la neve include: Casper, nello ...

Gelo estremo sulla East Coast degli Stati Uniti e in Canada : temperature record a New York - -50°C in Ontario e Quebec : La East Coast degli Stati Uniti e il Canada sono stretti nella morsa del Gelo. Dopo il cosiddetto ‘ciclone bomba‘, che negli USA ha provocato almeno 19 morti dal Texas al Wisconsin, si sono registrate temperature basse da record. In Canada è previsto che le temperature raggiungano -50°C in Ontario e Quebec. Nella parte orientale degli Stati Uniti, invece, si attendono temperature fino a -42°C, con venti freddi e rischio Geloni in ...