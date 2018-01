Stasera in tv – Programmi tv di oggi | 12 gennaio 2018

Stasera in tv : programmi tv di oggi - venerdì 12 gennaio : ... su Rete 4 torna Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi irrisolti della cronaca italiana, su Rai 2 inizia Kronos Il tempo della scelta l'approfondimento politico di Rai2, ...

Programmi TV di Stasera - venerdì 12 gennaio 2018. Su Rai3 La Pazza Gioia : La Pazza Gioia Rai1, ore 21.25: Superbrain – Le Supermenti - Nuova Edizione Torna il talent dedicato alle abilità della mente umana che vede alla conduzione, come nelle precedenti edizioni, Paola Perego. Protagoniste del programma saranno persone con capacità mentali straordinarie che si sfideranno tra loro e si sottoporranno al giudizio del pubblico in studio e della giuria, composta da tre personaggi famosi, che cambierà in ogni ...

Programmi TV di Stasera - giovedì 11 gennaio 2018. Salvini a Quinta Colonna - Renzi e Meloni a PiazzaPulita : Matteo Salvini e Giorgia Meloni Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 – Nuova Stagione – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. L’errore più bello: Sofia, una ragazza di sedici anni in fuga da Spoleto, si trova indagata per l’omicidio del suo tutore. Don Matteo decide di accoglierla in Canonica, ma scoprirà un’amara verità sul passato della ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 10 gennaio 2018

Programmi TV di Stasera - mercoledì 10 gennaio 2018. Su Rai1 secondo appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori : Alberto Angela Rai1, ore 21.25: Meraviglie – La penisola dei tesori – Seconda Puntata Seconda puntata di Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema i siti Unesco italiani. Sono 53, nessun paese al mondo ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il nostro non solo è il patrimonio più ricco ma è anche distribuito in tutte le regioni e abbraccia tutti i periodi storici. Il percorso attraverso i tesori del ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 9 gennaio 2018

Programmi TV di Stasera - martedì 9 gennaio 2018. Su Canale 5 Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese : Ficarra e Picone in Andiamo a quel Paese Rai1, ore 21.20: Romanzo Famigliare – Seconda Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Mentre Micol è disperata perché non vuole tenere il bambino, Agostino ed Emma fanno i conti con la gravidanza della figlia e con i loro problemi di coppia. Emma riprende a frequentare ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 8 gennaio 2018

Programmi TV di Stasera - lunedì 8 gennaio 2018. Su Canale5 Checco Zalone in Quo Vado? : Checco Zalone in Quo Vado? Rai1, ore 21.25: Romanzo Famigliare – Prima Puntata Fiction di Francesca Archibugi del 2017, con Vittoria Puccini, Guido Caprino, Fotinì Peluso, Marco Messeri, Anita Kravos, Andrea Bosca. Prodotta in Italia. Trama: Emma e Micol Pagnotta vivono a Roma, praticamente da sole poiché Agostino, Capitano di Corvetta della Marina Militare, è spesso in missione. Le cose cambiano quando Agostino accetta di essere ...

Stasera in tv – Programmi tv oggi - 7 gennaio 2018

Programmi TV di Stasera - domenica 7 gennaio 2018. Baudo da Fazio - Cecilia Rodriguez e Ignazio da Giletti : Non è l'Arena - Massimo Giletti Rai1, ore 20.35: Che Tempo che Fa Ospiti della puntata: il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, Pippo Baudo e Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli, protagonisti insieme del film Benedetta Follia in uscita nelle sale l’11 gennaio. Lo spazio dedicato alla musica vedrà ospiti i Maneskin. A seguire Il Tavolo di Che tempo che fa con la complicità di Fabio Volo, la comicità surreale di Nino ...

Programmi TV di Stasera - sabato 6 gennaio 2018. Su Rai1 l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia con Amadeus : Amadeus Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia E’ lo show condotto da Amadeus ad essere abbinato quest’anno alla Lotteria Italia nella serata dell’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro. Ospiti della serata: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Manuela Arcuri, Vittoria Puccini, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Iva Zanicchi, Pupo, Paolo Fox e il Circo Medrano. La partita sarà ...