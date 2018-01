Staminali | create in laboratorio le cellule del tatto

: Dalle #staminali create cellule che danno il senso del tatto.: I ricercatori dell’Eli and… - giorgiobertin : Dalle #staminali create cellule che danno il senso del tatto.: I ricercatori dell’Eli and… - giorgiobertin : Dalle staminali create cellule che danno il senso del tatto. -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Per la prima volta un team di scienziati americani è riuscito a spingere delleumane a diventare interneuroni sensoriali, quelli cioè che ci danno il senso del. La ricerca, condotta dal team di Samantha Butler del Centro di medicina rigenerativa dell’University of California a Los Angeles, è pubblicata su ‘Stem Cell Reports’. Il nuovo protocollo, secondo gli scienziati, rappresenta un passo avanti verso la messa a punto di terapie cellulari per restituire la sensibilità perduta in seguito a traumi o malattie. Gli intraneuroni sensoriali sono una classe di neuroni nel midollo spinale responsabili del rilascio di informazioni al sistema nervoso centrale, cruciali per il senso del. Proprio la mancanza di sensibilità tattile è uno degli aspetti che più pesa alle persone paralizzate: spesso sono incapaci di sentire una carezza o il dolore, e ...