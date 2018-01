Spal | Semplici cala il tris | De Maio | Bonifazi | Cionek | siamo da A

Spal - Semplici : 'Juve? Più forte del Napoli' : L'allenatore della Spal, L eonardo Semplici , ha parlato a Premium Sport : 'Il Napoli sta facendo bene. Per lo scudetto è una lotta a due, ma la più forte rimane la Juventus. Ci sono anche Inter, Roma e Lazio ma credo che la lotta al vertice sia una questione tra ...

Spal - Semplici 'Kurtic Il nostro mercato è appena iniziato' : FERRARA - La Spal mette mano al mercato per mettere Leonardo Semplici nelle condizioni di centrare la salvezza. Il club ferrarese ha acquistato Jasmin Kurtic dall'Atalanta, per dare qualità ed ...

Calciomercato Spal - Semplici annuncia : “in arrivo nuovi colpi” : Quello di Kurtic per la Spal “e’ un acquisto importante, sicuramente e’ un centrocampista che viene a darci una grossa mano sotto l’aspetto dell’esperienza, delle qualita’ tecniche, quindi siamo soddisfatti di questo arrivo”. Lo ha detto il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, parlando con i giornalisti a margine della sua visita allo stand ‘Lardini’ alla rassegna di ‘Pitti ...

Spal - Semplici vuota il sacco : “Problemi extracalcistici con Borriello? Ecco la verità” : “Il voto e’ sufficiente, sapevamo quale doveva essere il nostro percorso in questa categoria e qualcosa abbiamo lasciato per strada considerando anche che molti erano giocatori esordienti per la categoria. Abbiamo tenuto bene il campo e pur con tante sconfitte dato fastidio a diversi avversari”. Cosi’ il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, tracciando un primo bilancio della neo-promossa nella massima serie dopo il ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio - che qualità. Non siamo stati perfetti" : FERRARA - "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta". Leonardo Semplici analizza così, ai microfoni di Rai Sport, il 2-5 subito dalla Lazio. "Abbiamo dei limiti e lo sappiamo - ha aggiunto l'allenatore della Spal - ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. Fino al 2-3 siamo stati in partita, potevamo ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio troppo forte - noi abbiamo dei limiti" : FERRARA - Il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta per 2-5 contro la Lazio . "Serviva una partita perfetta e noi non l'abbiamo fatta. abbiamo dei limiti e lo sappiamo, ma questa Lazio ha una qualità straordinaria. ...

Spal - Semplici : 'A 4 in difesa? Non è possibile' : Il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha parlato alla Rai dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio: "Dovevamo fare la partita perfetta e non ci siamo riusciti. Abbiamo dei limiti, ma la ...

Spal-Lazio - Inzaghi : “Preparata bene - bravi i ragazzi”. Semplici : “Serviva la gara perfetta - non l’abbiamo fatta” : Spal-Lazio, Inzaghi: “Preparata bene, bravi i ragazzi”. Semplici: “Serviva la gara perfetta, non l’abbiamo fatta” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Spal-Lazio, Inzaghi: “PREPARATA bene, bravi I RAGAZZI” – Nel postpartita del match vinto dalla Lazio contro la Spal, Simone Inzaghi si sofferma e premia i cinque gol ...

Formazioni ufficiali Spal-Lazio : le scelte di Semplici e Inzaghi : Formazioni ufficiali Spal-Lazio – All’andata tra Lazio e Spal finì a reti bianche. Era la prima giornata del campionato e la squadra ferrarese strappò un punto all’Olimpico. Un’ottima partenza per gli uomini di Semplici che proveranno a ripetere la prestazione dell’andata per conquistare punti preziosi per la lotta alla salvezza. La Lazio, invece, cercherà di approfittare nell’ennesimo passo falso ...

Serie A Spal - Semplici : "Lazio? Una sfida complicata" : FERRARA - "Serve la gara perfetta". Parola di Leonardo Semplici , l'allenatore della Spal , prima dello scontro con la Lazio, undici fermato sul pareggio nel girone d'andata . " Ci proveremo, servono ...

Serie A Spal - Semplici sfida la Lazio : "Serve la gara perfetta" : FERRARA - "Salamon e Floccari sono in dubbio, decideremo in extremis. Borriello invece non sarà tra i convocati". L'ha detto Leonardo Semplici , l'allenatore della Spal , prima dello scontro con la ...

Calciomercato Spal - Semplici aspetta Bonifazi a braccia aperte : FERRARA - La Spal cambierà volto in difesa. Su questo non ci sono più dubbi. Kevin Bonifazi è l'obiettivo numero uno del club emiliano e dalle parti del Mazza lo conoscono fin troppo bene, avendo ...

Serie A Spal - Semplici : "Il Var? Non ne parlo. Siamo stati ingenui" : GENOVA - La Spal ha perso in casa della Sampdoria solo nei minuti di recupero della partita. Il tecnico Leonardo Semplici , ai microfoni della Rai, ha preferito non parlare dell'episodio del rigore di ...

Sampdoria-Spal - Giampaolo : “Abbiamo un campo che non permette di giocare a calcio”. Semplici : “Non posso essere deluso” : Sampdoria-Spal, Giampaolo: “Abbiamo un campo che non permette di giocare a calcio”. Semplici: “Non posso essere deluso” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sampdoria-Spal, Giampaolo: “ABBIAMO UN campo CHE NON permette DI giocare A CALCIO” – Dopo due sconfitte consecutive, la Sampdoria ritrova i tre punti. Il tecnico ...