Snowboard Freestyle | Coppa del Mondo 2018 | nelle classifiche dello slopestyle vanno in

: RT @periartwork: Graffiti - graffiti_bot : RT @periartwork: Graffiti - periartwork : Graffiti - MissMogMusic : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - MissMogMusic : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2018) La vittoria odierna di Snowmass proietta in vetta alla classifica delladeldilo statunitense Redmond Gerard tra gli uomini, mentre tra le donne ora guarda tutte dall’alto la nipponica Reira Iwabuchi. Sono state affrontate due delle quattro prove stagionali previste.– Classificadelmaschile (Top 3 + italiani) 1 GERARD Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR 1000.00 3 KUNITAKE Hiroaki JPN 920.00 50 ZULIAN Emil ITA 36.00 58 LIVIERO Nicola ITA 20.00 65 MAFFEI Alberto ITA 18.50– Classificadelfemminile (Top 3) 1 IWABUCHI Reira JPN 1300.00 2 PRIOR Christy NZL 1080.00 3 ANDERSON Jamie USA 1000.00 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier ...