Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : La vittoria odierna di Snowmass proietta in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di slopestyle lo statunitense Redmond Gerard tra gli uomini, mentre tra le donne ora guarda tutte dall’alto la nipponica Reira Iwabuchi . Sono state affrontate due delle quattro prove stagionali previste. Snowboard Freestyle – Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR ...

Snowboard e Freestyle - Big Air Milano 2017 : programma - orari e tv. Il calendario completo e come acquistare i biglietti : Gli sport invernali tornano a essere protagonisti in città dopo il successo dello scorso anno. La Coppa del Mondo 2017-2018 del Big Air (sia per lo Snowboard che per lo sci Freestyle) inizierà a Milano, sotto l’Albero della Vita a Expo. Uno spettacolo davvero imperdibile per tutti gli appassionati: si incomincerà sabato 11 novembre con lo Snowboard, la settimana dopo spazio al Freestyle. Di seguito tutto il programma dettagliato, le date e ...