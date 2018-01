Smog Milano | livelli di PM10 sotto il valore limite

Milano. Smog e siccità - anno record : il più caldo dal 1899. Centro tropicale - aria fresca a Trenno. La mappa : La Milano del 2017 calda e arida come non succedeva da un secolo. Una Milano che dimentica la pioggia e i maglioni di lana e soffoca sempre più nello Smog che produce. Lo racconta Fondazione ...

Smog Milano : particelle sottili PM10 di nuovo sopra la soglia : I livelli di PM10 a Milano superano nuovamente il valore limite di 50 microgrammi al metrocubo: le centraline Arpa ieri hanno registrato concentrazioni dell’inquinante per 58 microgrammi al metrocubo in via Senato, mentre restano sotto la soglia i valori rilevati in via Pascal (47 microgrammi) e al Verziere (46). Nell’area metropolitana sono stati rilevati 55 microgrammi al metrocubo a Limito di Pioltello, 45 a Magenta. L'articolo ...

Smog Milano : livelli di PM10 sopra la soglia di guardia : Concentrazioni di PM10 sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) ieri, in città. Le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 56 mg/mc a Città Studi, 63 in via Senato, 63 al Verziere. Nella città metropolitana, 68 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sopra la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Milano : i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia : A Milano le concentrazioni di PM10 restano sotto la soglia di guardia (50 mg/mc): ieri le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 32 mg/mc a Città Studi, 32 in via Senato e 36 al Verziere. L'articolo Smog Milano: i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Milano : i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia : Le concentrazioni di PM10 a Milano restano sotto la soglia di guardia (50 mg/mc): le centraline Arpa ieri hanno rilevato valori pari a 28 mg/mc a Città Studi, 36 in via Senato, 31 al Verziere. Nella città metropolitana registrati 27 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: i livelli di PM10 restano sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Milano : livelli di PM10 sotto la soglia di guardia : A Milano le concentrazioni di PM10 restano sotto la soglia di guardia (50 mg/mc): ieri le centraline Arpa hanno rilevato valori pari a 34 mg/mc a Città Studi, 40 in via Senato, 35 al Verziere. Nella città metropolitana 43 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Milano : i dati Arpa confermano la validità delle azioni regionali : “I dati di Arpa dimostrano che le politiche attuate dalla Regione Lombardia per la riduzione del PM 10 sono efficaci come evidenziato anche dall’analisi del Piano Regionale degli Interventi per la qualita’ dell’Aria (PRIA) che ha portato, nel triennio di attuazione, ad una riduzione delle emissioni nocive in atmosfera”. Cosi’ l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, ...

Smog Milano : livelli di PM10 sotto la soglia di guardia : sotto la soglia di guardia (50 mg/mc) le concentrazioni di PM10 in città: le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori pari a 46 mg/mc a Città Studi, 51 in via Senato, 44 al Verziere. Nella città metropolitana 61 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Milano : livelli di PM10 sotto la soglia di guardia : Rimangono sotto la soglia di guardia (50 mg/mc) le concentrazioni di PM10 in città: le centraline Arpa hanno rilevato ieri valori pari a 16 mg/mc a Città Studi, 21 in via Senato, 20 al Verziere. Nella città metropolitana 21 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 sotto la soglia di guardia sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog Milano : livelli di PM10 ancora in calo : Prosegue il calo delle concentrazioni di PM10 a Milano. Le centraline Arpa ieri hanno rilevato valori minimi: 9 mg/mc a Città Studi, 17 in via Senato e 13 al Verziere. red 291029 DIC 17 NNNN L'articolo Smog Milano: livelli di PM10 ancora in calo sembra essere il primo su Meteo Web.

Smog : a Torino sospeso stop alle auto - l'aria migliora anche a Milano - : Nel capoluogo piemontese l'amministrazione comunale ha deciso di revocare il blocco della automobili previsto per il 29 dicembre. L'Arpa Lombardia dice che in tutta la regione la media di Pm10 è al di ...

Smog Milano : PM10 in calo - migliora la qualità dell’aria : A Milano si registra un calo delle concentrazioni di PM10 grazie alla pioggia di ieri, dopo 8 giorni consecutivi di superamento dei limiti dei 50 microgrammi per metro cubo. Le centraline Arpa hanno rilevato valori sotto la soglia di guardia (50 mg/mc): 32 mg/mc a Città Studi, 37 in via Senato, 31 al Verziere. Nella città metropolitana, 24 mg/mc a Pioltello. L'articolo Smog Milano: PM10 in calo, migliora la qualità dell’aria sembra essere ...

Smog - a Milano migliora qualità dell'aria : Pm10 torna nei limiti : Milano, 28 dic. (askanews) Pioggia e vento migliorano la qualità dell'aria a Milano e più in generale in Lombardia. Secondo quanto emerge dal bollettino dell'Arpa, l'agenzia regionale per la ...

Smog Milano - Arpa : “Da oggi tempo favorevole per la dispersione di Pm10” : Il Servizio meteorologico regionale dell’Arpa (Agenzia per la protezione dell’ambiente in Lombardia) prevede per oggi e soprattutto domani una diminuzione delle concentrazioni di Pm10, grazie alla perturbazione di origine nordatlantica con pioggia e neve anche a quote collinari e, successivamente, da un rinforzo dei venti. Ieri e’ stato l’ottavo giorno consecutivo di superamento della media di 50 microgrammi per metro ...