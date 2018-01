: Siracusa: rimprovera alunno e i genitori lo picchiano ferocemente - Lamase08 : Siracusa: rimprovera alunno e i genitori lo picchiano ferocemente - FannyStravato : @aquagiugi @Angie_Lo7 - infoitinterno : Siracusa, rimprovera un alunno: i genitori si presentano a scuola e gli rompono una costola (Il Mattino)… - Lialacor : Il professore rimprovera il loro figlio: gli rompono una costola. A Siracusa - fratambi : Se i genitori non educano i figli al rispetto dell'autorità cosa possiamo mai aspettarci? -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Le testimonianze raccolte spiegano lo svolgersi dei fatti: il professore, Salvo Busà di anni 60, invita il ragazzo a chiudere una finestra, poco prima di scendere in palestra, e lui lo manda a quel paese non chiudendola. Il docente alza la vocendo il ragazzo e lui prende un libro e glielo tira, l'uomo raccoglie il libro da terra e lo appoggia sul tavolo. Nel frattempo il ragazzo era già al telefonino con ii quali, dopo circa mezz'ora, arrivano inferociti a scuola eil docente, tanto da rompergli una costola. La causa è un semplice rimprovero Senza chiedere nessuna spiegazione hanno creduto alle parole del figlio aggredendo selvaggiamente l'insegnante. "Sono disgustato da quanto mi è accaduto e non so se tornerò mai in quella scuola", ha spiegato l'uomo, continuando su una totale assenza di educazione da parte dei ragazzi, che ormai si prendono il diritto ...