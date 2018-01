: Siracusa, prof picchiato dai genitori dell'alunno: Penso di lasciare - francogarna : Siracusa, prof picchiato dai genitori dell'alunno: Penso di lasciare - franco_dimuro : RT @GPS_SPINATO: Siracusa, genitori rompono una costola al prof per un rimprovero - - TutteLeNotizie : Parla il prof aggredito dai genitori di un alunno: "Penso di mollare" -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Lividi sul volto e una costola rotta. Questo è quanto resta alessore di educazione fisica, aggredito nel cortilea scuola media Vittorini ad Avola,, daidi unche aveva ripreso."Ma è niente rispetto a quello che provo dentro di me per questa storia, per questo sistema sociale che non ci permette di andare avanti", ha dichiarato il docente al Corriere."Noiessori, ormai considerati un numero dall’amministrazione, non riusciamo più a governare ragazzi che, appena richiamati, rispondono con un 'vaffa', si alzano ed escono senza chiedere permesso, strafottenti davanti alle note sul registro...".La versione del docenteIlessore ha dichiarato di non essere stato lui a tirare un libro contro l'. È lo stesso docente 60enne a raccontare l'episodio. "Invito il ragazzo a ...