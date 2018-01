Silvio Berlusconi a Porta a Porta Elezioni politiche 2018 | flat tax arriverà a

Silvio Berlusconi A PORTA A PORTA/ Elezioni politiche 2018 - apertura a larghe intese? La smentita : SILVIO BERLUSCONI a PORTA a PORTA, oggi 11 gennaio 2018: il leader di Forza Italia in vista delle Elezioni politiche 2018, tra larghe intese e Centrodestra(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:37:00 GMT)

Silvio Berlusconi stronca le aspettative di Matteo Salvini : "Alcune cose della riforma Fornero vanno mantenute" : Matteo Salvini era speranzoso: "La legge Fornero è sbagliata e va cancellata, assolutamente" ci metteremo d'accordo con Berlusconi. Speranza tradita perché il presidente di Forza Italia, a Porta a Porta, afferma che "alcune cose" della riforma "vanno mantenute."Abbiamo approfondito l'argomento con i nostri economisti alcune cose vano mantenute come sono, con l'età per andare in pensione", spiega Berlusconi. "Crediamo che sia ...

Silvio Berlusconi nel giorno del compleanno di Renzi : 'Gli auguri non glieli faccio' : Tanti, nella politica, hanno fatto gli auguri all'ex premier. Non così Silvio Berlusconi, che ha tenuto a precisare che 'non lo sento da tempo, e non credo che gli faccia piacere, dopo tutto quello ...

'Basta col Jobs Act - anzi no!' : i passi indietro di Silvio Berlusconi : Le prossime elezioni del 4 marzo si avvicinano. In un clima caldo, politicamente parlando, come quello che si sta respirando in Italia, hanno fatto eco le parole di Silvio Berlusconi pronunciate appena ieri e relative al Jobs Act. La Riforma del diritto del Lavoro voluta dal governo Renzi tra il 2014 e il 2015 sembra contenere degli aspetti che, in casa Forza Italia, proprio non vanno giù. In particolare, nell'intervista di ieri mattina su Radio ...

Matteo Renzi cerca di allontanare l'ipotesi inciucio : 'Niente larghe intese con Silvio Berlusconi' : cerca di scacciare qualsiasi ipotesi di un governo di larghe intese post elezioni con Silvio Berlusconi . 'Beautiful', dice Matteo Renzi , ospite di Bruno Vespa a Porta a porta , solo 'un remake di ...

Silvio Berlusconi - l'attacco finale a Carlo De Benedetti : 'Preso con le mani nella marmellata' : 'Se fosse capitata a me' questa cosa 'sarei già in croce...'. Silvio Berlusconi, intervistato a Radio 105 entra nel merito della vicenda banche e attacca Carlo De Benedetti che - come rivelato da una ...

Laura Boldrini sessista : la frase sui 'maschi' Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio : Laura Boldrini sessista. Già, perché la presidenta della Camera candidata con Liberi e Uguali, a Otto e Mezzo da Lilli Gruber , interpellata su chi preferisse tra Luigi Di Maio e Silvio Berlusconi ha ...

Silvio Berlusconi - i sondaggi su Attilio Fontana e Mariastella Gelmini : Silvio Berlusconi non è convinto della candidatura di Attilio Fontana, ex sindaco leghista di Varese, raccontano i suoi. Certo, 'è una brava persona' ma forse è troppo poco conosciuto per riuscire a ...

Silvio Berlusconi - golpe 2011 e golpe 2018 : 'I report delle banche - ecco chi governerà in Italia' : Dopo il golpe 2011 , il golpe 2018 . Dietro ci sono sempre loro: i grandi protagonisti della finanza europea e internazionale. Allora la vittima fu Silvio Berlusconi , crollato sotto il peso dei ...

Il M5S cerca nomi di sinistra per il voto utile contro Silvio Berlusconi : Lo schema è piuttosto semplice: cercano nomi da urlo, professori, cervelloni, eccellenze, nomi apprezzati sul territorio che spiazzano l’elettorato di sinistra che, a quel punto, di fronte allo scenario di rivedere Silvio Berlusconi al governo, punterebbe sul M5S, l’unico in grado di tallonare il centrodestra unito e lanciato verso la vittoria. È l...

Silvio Berlusconi e Salvini - la 'trattativa serrata'. Retroscena : 'Cosa darà la Lega in cambio di Fontana' : Alla fine Silvio Berlusconi ha detto sì: sarà il leghista Attilio Fontana il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia . Quello che non è ancora chiaro, e che emergerà nei prossimi giorni, è ...

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino". L'annuncio dell'ex ministra che promuove Silvio Berlusconi : "È diventato più saggio" : "Io a oggi sarei intenzionata a votare Emma Bonino". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ad Agorà, su Rai 3. Preferirebbe quindi che Emma Bonino andasse in alleanza col Pd? "Sì, io sono una grande sostenitrice, diciamo che ho avuto molte delusioni dal Partito democratico, ma abbiamo delusioni da tanti e sarei contenta di avere un governo come il Gentiloni che abbiamo avuto".L'ex ministra ha parlato anche di Silvio ...

Silvio Berlusconi scioglie le riserve : "Sarà il leghista Attilio Fontana il candidato del centrodestra in Lombardia" : "Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch'io. "Abbiamo da incontrarci ancora con Matteo Salvini ma vedo che Fontana ha dei sondaggi che depongono molto bene per noi, è stimato, è conosciuto, è ...

