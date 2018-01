Sei un malato di serie tv? Scoprilo subito

: Abidal: «Io malato di cancro Messi mi disse: non farti vedere». Puoi essere un grande campione ma se non sei un uomo non sei niente. - baldoanselmo : Abidal: «Io malato di cancro Messi mi disse: non farti vedere». Puoi essere un grande campione ma se non sei un uomo non sei niente. - florealtyler : Ieri camminavamo accanto e ad un certo punto mi si è avvicinato di più e mi ha appiccicato all'orecchio il telefono… - taylorspoetry : @spaeknow Giovanni sei malato tu - LouiseCrown_ : RT @ChristineSophi: MA CAZZO ALLORA SEI MALATO TESORO BELLO! MA CHE PROBLEMI HA STO TIZIO? AH GIÀ, HA VISTO LE MIE GIF SCOPERECCE! PERÒ NON… - 28gradi : RT @ChristineSophi: MA CAZZO ALLORA SEI MALATO TESORO BELLO! MA CHE PROBLEMI HA STO TIZIO? AH GIÀ, HA VISTO LE MIE GIF SCOPERECCE! PERÒ NON… -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Precisiamo: non sei tu a seguire letv. Loro seguono te: in bagno, mentre dormi, quando fai colazione, tra una sessione universitaria e l’altra. A pranzo, se non ci vedi più dalla fame, ti mangi l’intero pacchetto delle Fiesta e una puntata del Trono di Spade. Altrimenti non reggeresti l’ansia di arrivare alla fine indenne. La sensazione è una voragine sempre aperta. Non ne hai mai abbastanza. La dipendenza assomiglia a un vuoto incolmabile. Sei costantemente diviso tra la vita e loro, che siano nuove, vecchie, da iniziare, in corso. Leggi la trama di una che non conoscevi e non sai resistere, come il gusto di una patatina appena messa in commercio. Devi averla. Ed è esattamente il momento in cui capisci che non hai più speranze. Perché sei appena entrato nel tunnel e non rivedrai mai più la luce (molto spesso non ti interesserà neanche rivederla). Ma passiamo ai punti cruciali ...