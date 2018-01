SCIOPERO MEZZI ROMA 12 GENNAIO 2018 Oggi Tpl e Atac | metro ko | tram deraglia in centro

Lo SCIOPERO dei mezzi pubblici di ATAC a Roma : gli orari e le cose utili da sapere : Oggi, venerdì 12 gennaio, i trasporti pubblici di ATAC e Roma Tpl potrebbero subire ritardo o cancellazioni: tutte le informazioni The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma: gli orari e le cose utili da sapere appeared first on Il Post.

SCIOPERO dei mezzi pubblici a Roma - si fermano le metro A e B - : Chiude anche la linea ferroviaria Roma-Lido, ritardi sulla Termini-Centocelle. Prevista una fascia di garanzia dalle 17 alle 20. Il Comune non ha attivato la Ztl per facilitare la circolazione delle ...

Lo SCIOPERO dei mezzi pubblici di Roma - il 12 gennaio : Riguarda il personale di ATAC e Roma Tpl: tutte le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di Roma, il 12 gennaio appeared first on Il Post.

SCIOPERO MEZZI Roma 12 gennaio/ Atac e Tpl : domani stop metro e bus - ecco perché (ultime notizie - info orari) : Sciopero mezzi pubblici a Roma, domani venerdì 12 gennaio: stop Atac e Roma Tpl per 24 ore, info, orari. Tutte le misure e il rischio di blocco.

Le informazioni sullo SCIOPERO dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma : Riguarda i mezzi di trasporto di ATAC e Roma Tpl: inizierà stanotte con le corse delle linee notturne e durerà per le successive 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici del 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.

SCIOPERO MEZZI ROMA 12 GENNAIO/ Venerdì stop Atac e Tpl per 24 ore : metro - info e orari (ultime notizie) : Venerdì 12 GENNAIO SCIOPERO MEZZI pubblici a ROMA: stop Atac e ROMA Tpl per 24 ore, info, orari e possibili cancellazioni corse. Tutte le misure e il rischio di blocco del servizio Atac(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:33:00 GMT)

Le informazioni sullo SCIOPERO dei mezzi pubblici di Roma - venerdì 12 gennaio : Gli scioperi di ATAC e Roma Tpl riguarderanno i mezzi pubblici per 24 ore The post Le informazioni sullo sciopero dei mezzi pubblici di Roma, venerdì 12 gennaio appeared first on Il Post.

Lo SCIOPERO dei mezzi pubblici di venerdì 12 gennaio a Roma : Riguarderà i mezzi ATAC e Roma Tpl per 24 ore: gli orari e le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 12 gennaio a Roma appeared first on Il Post.

Le cose da sapere sullo SCIOPERO dei mezzi pubblici GTT in corso a Torino : Per autobus, tram e metropolitana non ci saranno corse garantite dopo le 15: il comune di Torino ha stabilito la sospensione della ZTL Centrale per oggi The post Le cose da sapere sullo sciopero dei mezzi pubblici GTT in corso a Torino appeared first on Il Post.

Torino - SCIOPERO di 24 ore dei mezzi pubblici - : Il Comune e il sito del Gruppo Torinese Trasporti fanno sapere che per tutta la giornata di mercoledì saranno fermi metro, bus e treni Gtt. Garantite comunque alcune fasce orarie. Per ridurre i disagi ...

Lo SCIOPERO dei mezzi pubblici GTT in corso a Torino : Potranno esserci problemi soprattutto nel tardo pomeriggio, perché per autobus, tram e metropolitana non ci saranno corse garantite dopo le 15 The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT in corso a Torino appeared first on Il Post.

Lo SCIOPERO dei mezzi pubblici GTT a Torino - mercoledì 13 dicembre : Durerà 24 ore e non ci saranno corse garantite dopo le 17:30: gli orari dello sciopero e le informazioni utili The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT a Torino, mercoledì 13 dicembre appeared first on Il Post.

Rinviato SCIOPERO MEZZI Roma/ Oggi 5 dicembre 2017 - niente stop trasporti “per Champions e turisti” : Rinviato sciopero mezzi Roma Oggi 5 dicembre 2017: niente stop trasporto pubblico nella Capitale, mezzi regolari. Tutte le motivazioni del Prefetto, "per Champions e turisti"(Pubblicato il Tue, 05 Dec 2017 10:40:00 GMT)

Mezzi pubblici fermi venerdì 12 gennaio : è il primo SCIOPERO del 2018 : Anno nuovo, stessa modalità: venerdì 12 gennaio 2018 sciopero dei trasporti a Roma, proclamato questa volta dall'Usb con Faisa Confail e Ors