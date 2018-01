Sci Alpino | Elena Fanchini verso lo stop | niente Olimpiadi

Sci Alpino - discesa Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domani a Wengen, in Svizzera, va in scena una delle più classiche gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla leggendaria Lauberhorn, gli uomini jet si sfideranno in quella che insieme a quella di Kitzbuehel è forse la più spettacolare discesa della stagione. Occhi puntati su Dominik Paris, Christof Innerhofer e Peter Fill, ma la concorrenza è agguerrita, a cominciare dei norvegesi Jansrud e Svindal, passando per gli austriaci Mayer e ...

Sci Alpino - Elena Fanchini annuncia : “Mi devo fermare per curarmi. La vita mi ha messo di fronte a una sfida” : Elena Fanchini deve fermarsi ancora una volta. L’azzurra non ha voluto entrare nello specifico nel post pubblicato sui suoi social network ma ha annunciato di doversi fermare per curarmi, parlando di una nuova sfida e di un momento difficile. Elena stava puntando alle Olimpiadi ma “tutto scivola via come pioggia“. La sua proverbiale combattività però le dà la forza di cui ha bisogno: “Questa è la vita, non sai mai cosa ...

Sci Alpino - Peter Fill : l’uomo delle prime volte - la leggenda delle 3 Sfere di Cristallo. Italia padrona di discesa e combinata : Peter Fill è l’uomo delle prime volte, è l’atleta della provvidenza, è il pioniere di imprese leggendarie che rimarranno per sempre impresse nella storia, è l’incarnazione dell’anno zero, lo scrittore di nuovi capitoli del grande libro dello sport azzurro. Sulle sue ali abbiamo volato e sognato, abbiamo toccato vette inesplorate e su cui non eravamo mai riusciti ad arrampicarci in oltre mezzo secolo: ci ha regalato ...

Sci Alpino - tutti gli italiani vincitori di Coppe del Mondo. Peter Fill entra nella leggenda - 30 Sfere di Cristallo nella storia : Peter Fill oggi ha vinto la Coppa del Mondo di combinata alpina e ha così regalato all’Italia una nuova Sfera di Cristallo: si tratta della trentesima della storia per il nostro Paese, la prima in assoluto in questa specialità. A portare a casa il trofeo sono stati gli uomini per 26 volte, soltanto quattro trionfi tra le donne. I più vincenti di tutti i tempi sono Alberto Tomba con 9 sigilli (uno generale, 4 in gigante, 4 in slalom) e ...

Sci Alpino - Coppa Europa 2018 : Marco Pfiffner vince la combinata di Saalbach. Florian Schieder è 14° : La combinata alpina di Saalbach, in Austria, valida per la Coppa Europa di sci alpino, è stata vinta da Marco Pfiffner. Per l’atleta del Liechtenstein si tratta della prima vittoria in carriera nel circuito continentale. Dopo la prova di discesa il 23enne si trovava in 22esima posizione, ma è riuscito a risalire la classifica fino al trionfo grazie ad una grande seconda manche. Il suo tempo totale è stato 2’07″40. Pfiffner ha ...

Sci Alpino - LEGGENDARIO PETER FILL! Ha vinto la Coppa del Mondo di combinata : prima volta per l’Italia : PETER Fill è definitivamente entrato nella leggenda dello sci alpino italiano! Dopo aver vinto per due volte consecutive la Coppa del Mondo di discesa libera, il 35enne ha conquistato la Sfera di Cristallo nella combinata alpina. Un risultato incredibile per il nativo di Bressanone che ha fatto saltare il banco e ha regalato all’Italia la prima apoteosi in questa particolare specialità. PETER Fill ha potuto festeggiare grazie al terzo ...

LIVE Sci Alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : vince Muffat-Jeandet. Fill è terzo e si prende la coppa di combinata! Sfortuna Paris - quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

Sci Alpino - Discesa Bad Kleinkirchheim 2018 : Christina Ager la più veloce nella prova sprint. Secondo posto per Sofia Goggia : Il weekend di Bad Kleinkirchheim della Coppa del Mondo femminile di sci alpino ha preso il via. Nonostante il maltempo che imperversa nella cittadina austriaca, costringendo all’annullamento della prova di ieri e al cambio di programma per le gare del weekend, quest’oggi si è disputata la prova cronometrata di Discesa, utile per consentire il regolare svolgersi della gara di domenica. La più veloce su un tracciato a dir poco ...

Sci Alpino - Combinata Wengen 2018 : un pazzesco Kriechmayr precede Paris - Fill e Innerhofer in discesa. Svizzeri in agguato in slalom : È ancora una volta grande Italia nella velocità maschile. Nella prima prova della Combinata alpina di Wengen, la discesa libera, Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer sono rispettivamente secondo, terzo e quarto e nello slalom in programma alle 14 andranno a caccia della vittoria. I tre azzurri, dopo la grande prova di Bormio in cui Paris vinse la discesa sulla Stelvio (e inforcò a pochi pali dal traguardo in Combinata, quando era al ...