Sci alpino | Combinata Wengen 2018 | un pazzesco Kriechmayr precede Paris e Fill in

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : Paris e Fill davanti in discesa - Pinturault non parte : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

Sci alpino - cambio di programma a Bad Kleinkirchheim : i nuovi orari delle gare : Rivoluzionato il programma di gare a Bad Kleinkirchheim. A causa di condizioni climatiche non favorevoli gli organizzatori hanno deciso di invertire i giorni di gara: sabato si terrà il supergigante, mentre domenica toccherà alla discesa libera. Oggi si svolgerà anche una prova cronometrata con il tracciato ridotto. Una soluzione necessaria per evitare la cancellazione della discesa, visto che per regolamento le atlete devono almeno disputare ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : a Bad Kleinkirchheim torna la velocità. Vonn favorita - ma con tante rivali. L’Italia punta su Sofia Goggia : Dopo una lunga serie di weekend dedicati alle prove tecniche, torna la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa in quel di Bad Kleinkirchheim, dove sono in programma una discesa ed un supergigante. La pista austriaca ritorna ad ospitare delle gare dopo oltre sei anni, infatti l’ultima volta in Carinzia fu addirittura nel 2012 con le vittorie di Elisabeth Goergl e Fabienne Suter. A Bad non ci sarà Mikaela Shiffrin. ...

Sci alpino - Combinata alpina Wengen 2018 : orario d'inizio e come seguirla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : In streaming sarà possibile assistere alla Combinata alpina di Wengen su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE della Combinata alpina di Wengen. La startlist e ...

Sci alpino - calendario Coppa del Mondo Wengen 2018 : programma - orari gare e tv Video : La Coppa del Mondo di sci alpino [Video] maschile nel fine settimana sara' di scena a Wengen, in Svizzera, con una tre giorni di gare comprendente sia prove veloci che tecniche. Il programma sara' aperto venerdì 12 gennaio dalla seconda e ultima combinata alpina della stagione: ore 10.30 prima manche, ore 14 seconda manche. Sabato 13 sara' la volta di uno degli appuntamenti clou della stagione di Coppa con la discesa più spettacolare del ...

Sci alpino - Combinata alpina Wengen 2018 : orario d’inizio e come seguirla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Ritorna la Coppa del Mondo maschile di sci alpino: domani a Wengen, in Svizzera, inizia una tre giorni di gare che comincerà con la Combinata alpina, la seconda della stagione. Non sarà in gara Alexis Pinturault, il vincitore della gara di Bormio: attenzione a Kjetil Jansrud, che potrebbe essere in grado di difendersi molto bene in slalom dagli attacchi dei due svizzeri Luca Aerni e Mauro Caviezel, entrambi specialisti di questa disciplina ma ...

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può però svoltare la stagione : Per il futuro, il nome più interessante sembra essere quello di Martina Peterlini , giovanissima classe 1997 che ha appena esordito in Coppa del Mondo e che si sta ben comportando in Coppa Europa.

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può far svoltare la stagione : Nelle ultime stagioni di sci alpino, la disciplina che più di tutte ha faticato a portare risultati in casa Italia è stata indubbiamente quella dello slalom speciale femminile. Zero furono i podi colti dalle azzurre nella scorsa stagione, così come in quella precedente, numero confermato anche nelle prime tappe della Coppa del Mondo in corso attualmente. In questa prima parte di stagione, a parte il terzo posto di Irene Curtoni nello slalom ...

Sci alpino - Combinata alpina Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Inizia il lungo fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino a Wengen, in Svizzera. La prima gara in Programma è la Combinata alpina, la seconda della stagione. Mancherà il vincitore della gara di Bormio, il francese Alexis Pinturault, che ha preferito rimanere a casa ed allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti. Il ruolo di favorito spetta dunque al norvegese Kjetil Jansrud, che torna in gara per riprendere la sua marcia in ...

Sci alpino - discesa Wengen 2018 : Adrien Theaux il più veloce - gli azzurri studiano il percorso : Mattinata di prove per i velocisti dello sci alpino azzurro in preparazione della discesa libera di Wengen valida per la Coppa del mondo. Infatti, venerdì 12 e sabato 13 sono in programma la discesa libera e la combinata alpina. Adrien Theaux ha fatto registrare il miglior tempo, 2:29.69, che gli ha permesso di accumulare 36 centesimi di vantaggio sul secondo in classifica Matthias Mayer. L’austriaco ha preceduto il connazionale Max Franz ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Henrik Roea vince la discesa di Saalbach - quinto Werner Heel : È il norvegese Henrik Roea ad imporsi nella seconda discesa di Coppa Europa di Saalbach. Roea ferma il cronometro sul tempo di 1’22″12, battendo per sei soli centesimi Christopher Neumayer, il padrone di casa, mentre a 68 centesimi di distacco c’è la coppia Thomas Biesmayer e Tomas Markegaard, pari merito sul gradino più basso del podio. Appena dietro, con il quinto posto, si piazza Werner Heel, distaccato di 74 centesimi dal ...