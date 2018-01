Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Wengen 2018 | programma | orari gare e tv

Sci alpino - Combinata alpina Wengen 2018 : orario d’inizio e come seguirla in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Ritorna la Coppa del Mondo maschile di sci alpino: domani a Wengen, in Svizzera, inizia una tre giorni di gare che comincerà con la Combinata alpina, la seconda della stagione. Non sarà in gara Alexis Pinturault, il vincitore della gara di Bormio: attenzione a Kjetil Jansrud, che potrebbe essere in grado di difendersi molto bene in slalom dagli attacchi dei due svizzeri Luca Aerni e Mauro Caviezel, entrambi specialisti di questa disciplina ma ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2018 in DIRETTA : Paris - Innerhofer e Fill per la sorpresa - Pinturault favorito per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svizzere va in scena uno dei weekend più sentiti dell’intera stagione del Circo Bianco, una classica imperdibile che culminerà domani con la mitica discesa del Lauberhorn. Intanto si incomincia con una bella Combinata: discesa (accorciata) al mattino e poi slalom al pomeriggio per decretare il ...

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può però svoltare la stagione : Per il futuro, il nome più interessante sembra essere quello di Martina Peterlini , giovanissima classe 1997 che ha appena esordito in Coppa del Mondo e che si sta ben comportando in Coppa Europa.

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può far svoltare la stagione : Nelle ultime stagioni di sci alpino, la disciplina che più di tutte ha faticato a portare risultati in casa Italia è stata indubbiamente quella dello slalom speciale femminile. Zero furono i podi colti dalle azzurre nella scorsa stagione, così come in quella precedente, numero confermato anche nelle prime tappe della Coppa del Mondo in corso attualmente. In questa prima parte di stagione, a parte il terzo posto di Irene Curtoni nello slalom ...

Sci alpino : lo slalom femminile azzurro non decolla. Il sesto posto di Costazza può però svoltare la stagione : Nelle ultime stagioni di sci alpino, la disciplina che più di tutte ha faticato a portare risultati in casa Italia è stata indubbiamente quella dello slalom speciale femminile. Zero furono i podi colti dalle azzurre nella scorsa stagione, così come in quella precedente, numero confermato anche nelle prime tappe della Coppa del Mondo in corso attualmente. In questa prima parte di stagione, a parte il terzo posto di Irene Curtoni nello slalom ...

Sci alpino - Combinata alpina Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming sarà possibile assistere alla Combinata alpina di Wengen su Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della Combinata alpina di Wengen. Il Programma ...

Sci alpino - Combinata alpina Wengen 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Inizia il lungo fine settimana della Coppa del Mondo maschile di sci alpino a Wengen, in Svizzera. La prima gara in Programma è la Combinata alpina, la seconda della stagione. Mancherà il vincitore della gara di Bormio, il francese Alexis Pinturault, che ha preferito rimanere a casa ed allenarsi in vista dei prossimi appuntamenti. Il ruolo di favorito spetta dunque al norvegese Kjetil Jansrud, che torna in gara per riprendere la sua marcia in ...

Sci alpino - discesa Wengen 2018 : Adrien Theaux il più veloce - gli azzurri studiano il percorso : Mattinata di prove per i velocisti dello sci alpino azzurro in preparazione della discesa libera di Wengen valida per la Coppa del mondo. Infatti, venerdì 12 e sabato 13 sono in programma la discesa libera e la combinata alpina. Adrien Theaux ha fatto registrare il miglior tempo, 2:29.69, che gli ha permesso di accumulare 36 centesimi di vantaggio sul secondo in classifica Matthias Mayer. L’austriaco ha preceduto il connazionale Max Franz ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : Henrik Roea vince la discesa di Saalbach - quinto Werner Heel : È il norvegese Henrik Roea ad imporsi nella seconda discesa di Coppa Europa di Saalbach. Roea ferma il cronometro sul tempo di 1’22″12, battendo per sei soli centesimi Christopher Neumayer, il padrone di casa, mentre a 68 centesimi di distacco c’è la coppia Thomas Biesmayer e Tomas Markegaard, pari merito sul gradino più basso del podio. Appena dietro, con il quinto posto, si piazza Werner Heel, distaccato di 74 centesimi dal ...

Sci alpino - Discesa femminile Bad Kleinkirchheim 2018 : cancellata la prima prova a causa delle condizioni della neve : Le discesiste della Coppa del mondo non scenderanno in pista oggi. Sull’impianto di Bad Kleinkirchheim, Austria, dove sabato 13 e domenica 14 si terranno rispettivamente una Discesa libera e un superG, le condizioni della neve non hanno permesso il regolare svolgersi della prova cronometrata di Discesa, inizialmente in programma alle 13. Resta dunque solamente la prova di domani, venerdì 12, come unica possibilità per testare il tracciato, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2018 : tornano i velocisti nel weekend misto. Marcel Hirscher per aggiornare il libro dei record : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile vola verso la Svizzera. A Wengen è in programma un weekend misto, tra velocità e tecnica. Ci si avvicina a grandi passi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’asticella si alza sempre di più e i protagonisti più attesi vogliono farsi trovare pronti. Il maltempo la sta facendo da padrone a Wengen, ma gli organizzatori hanno assicurato che faranno di tutto per garantire il regolare svolgersi ...

Sci alpino - discesa Wengen 2018 : Hannes Reichelt il migliore nella prima prova. Fill secondo e Innerhofer quarto : Dopo il rinvio di ieri per maltempo, si è svolta la prima prova della discesa di Wengen. A realizzare il miglior tempo è stato l’austriaco Hannes Reichelt, giunto al traguardo in 2’31″50 e confermandosi uno dei favoriti per la vittoria nella gara di sabato. Una prima prova che ha sorriso anche ai colori azzurri, con ben due italiani nei primi quattro posti. Peter Fill è secondo a 23 centesimi dalla vetta della classifica, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : tripletta austriaca a Saalbach. Schieder ottavo e Heel dodicesimo : Dominio austriaco nella discesa libera di Coppa Europa a Saalbach. Una tripletta sul podio con la vittoria di Daniel Hemetsberger davanti ai connazionali Christopher Neumayer e Daniel Danklmaier, staccati rispettivamente di cinque e ventidue centesimi. Ai piedi del podio si inserisce il norvegese Henrik Roea, che paga 28 centesimi dalla vetta della classifica. Patrick Schweiger completa la grande giornata dell’Austria, concludendo al ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2018 : programma di gare confermato nonostante il maltempo : Il maltempo imperversa a Wengen, sede della prossima tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Da lunedì un forte vento si è abbattuto sulla cittadina svizzera, provocando ingenti danni alle strutture della pista Lauberhorn, in partenza, lungo il tracciato e nella zona dell’arrivo. Ieri è stata annullata la prima prova di discesa e nel pomeriggio è stata indetta una conferenza stampa da parte degli organizzatori, per fare il ...