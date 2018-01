Scattato il 12 gennaio l’aggiornamento B381 per Huawei P9 Plus TIM : batteria sotto esame : Dopo diverse settimane di dubbi e perplessità, finalmente una buona notizia che ci giunge direttamente dal mondo di un device come il cosiddetto Huawei P9 Plus, visto che oggi 12 gennaio il modello brandizzato TIM ha finalmente ricevuto un aggiornamento software che potrebbe migliorare le cose. Mi riferisco alla patch B381, appena installata sul device che sto testando e che ovviamente analizzerò in modo più approfondito nel corso dei prossimi ...