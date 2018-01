Sanremo 2018 | per i bookmakers il vincitore è una coppia

Sanremo 2018 / Arriva Ilaria D'Amico? Aumentano i rumors : Mika ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di condurre il Festival di Sanremo ma di aver rifiutato perché la proposta non era chiara e lui non si sentiva pronto. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 08:49:00 GMT)

Sanremo 2018 / Mika : "Mi è stato proposto di condurlo ma non era un'offerta chiara..." : Mika ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di condurre il Festival di SANREMO ma di aver rifiutato perché la proposta non era chiara e lui non si sentiva pronto. (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 05:15:00 GMT)

Sanremo 2018 - si sa già chi ha vinto : ecco le quote dei bookmakers sui vincitori del Festival : A meno di un mese dalla prima serata del Festival di Sanremo 2018, sono i bookmakers a svelare con grande anticipo i vincitori della gara tra i big e tra i giovani. Secondo le quote degli esperti ...

Sanremo 2018 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Cresce l'attesa per la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo gli ultimi tre anni firmati magistralmente da Carlo Conti, che ha inanellato un successo dopo l'altro, la Rai ha deciso di affidare a

Sanremo 2018 FAQ : tutto quello che devi sapere sul Festival : Sanremo 2018 FAQ. Ecco di seguito una sorta di vademecum per seguire la meglio il 68° Festival della Canzone Italiana con le FAQ (domande più richieste e loro risposte) e tutto quello che devi sapere con info su ciò che ruota attorno alla gara del Festival di Sanremo 2018. LEGGI ANCHE LA GUIDA COMPLETA AL Festival Sanremo 2018 FAQ: tutto quello che devi sapere sul Festival Quando inizia il Festival di Sanremo 2018? Martedì 6 ...

CRISTINA D’AVENA/ A Sanremo 2018? “Canterò le sigle dei cartoni anche a 100 anni” : CRISTINA D'Avena è la donna che ha venduto più album in Italia nel 2017 grazie al suo ultimo disco "Duets - Tutti cantano CRISTINA". La regina delle sigla sarà ospite a Sanremo 2018?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 12:22:00 GMT)

Mika al Festival di Sanremo 2018 - dopo il no alla conduzione sarà tra gli ospiti? La sua risposta chiarisce ogni dubbio : Mika al Festival di Sanremo 2018 ci sarà o non ci sarà? Nel corso della cerimonia di consegna delle "chiavi" della città di Firenze, non potevano mancare domande legate alla sua ipotetica partecipazione al Festival di Sanremo 2018, che si terrà dal 6 al 10 febbraio prossimo. Mika è tra gli artisti internazionali più amati ed apprezzati in Italia. Su Rai2 ha avuto la possibilità di occupare la prima serata per due edizioni di un programma TV ...

Sanremo 2018 - quanto guadagnano Baglioni - Hunziker - Favino : quanto guadagnano Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino per la loro partecipazione al festival di Sanremo? Puntuale come ogni anno, con la presentazione del Festival di Sanremo...

I compensi dei conduttori del Festival di Sanremo 2018 : quanto guadagneranno Claudio Baglioni - Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? : Svelate alcune indiscrezioni circa i compensi dei conduttori del Festival di Sanremo 2018. quanto guadagneranno i conduttori e co-conduttori della sessantottesima edizione della kermesse canora? Sono stati annunciati ieri durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2018 i compagni di viaggio di Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo. Al suo fianco dal 6 al 10 febbraio 2018, Michelle Hunziker e l'attore ...