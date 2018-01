Sanità | l’esperta | “Il morbillo nell’Ostetricia di Sanremo è un grave rischio”

: RT @danilosantini65: Scontro sui #vaccini, #Salvini: toglieremo obbligo. Parla l'esperta mondiale di Sanità, #Lorenzin: "estremismo dell’in… - FaberVonCastell : RT @danilosantini65: Scontro sui #vaccini, #Salvini: toglieremo obbligo. Parla l'esperta mondiale di Sanità, #Lorenzin: "estremismo dell’in… - SoniaGrotto : RT @danilosantini65: Scontro sui #vaccini, #Salvini: toglieremo obbligo. Parla l'esperta mondiale di Sanità, #Lorenzin: "estremismo dell’in… - curiosamen : RT @danilosantini65: Scontro sui #vaccini, #Salvini: toglieremo obbligo. Parla l'esperta mondiale di Sanità, #Lorenzin: "estremismo dell’in… - Storace : RT @danilosantini65: Scontro sui #vaccini, #Salvini: toglieremo obbligo. Parla l'esperta mondiale di Sanità, #Lorenzin: "estremismo dell’in… - v30352274 : RT @danilosantini65: Scontro sui #vaccini, #Salvini: toglieremo obbligo. Parla l'esperta mondiale di Sanità, #Lorenzin: "estremismo dell’in… -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) “I recenti casi diregistrati presso il reparto di ostetricia dell’ospedale dipossono rappresentare unrischio sia per le donne in gravidanza che per i neonati ricoverati li’. Ile’ una malattiache puo’ essere sconfitta soltanto attraverso la vaccinazione“. Lo afferma Susanna Esposito, ordinario di pediatria all’Universita’ degli Studi di Perugia e presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici, WAidid, in merito ai 13 casi diregistrati presso il reparto di ostetricia dell’ospedale di. “E’ fondamentale che sia i bambini che gli adulti che non hanno contratto la malattia – afferma Esposito – siano vaccinati con entrambe le dosi e cosi’ anche gli operatori sanitari dovrebbero esserlo tutti, ...