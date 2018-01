Samsung Galaxy Note 8 toglire notifica ricarica

Anche per Samsung Galaxy S8 le grandi novità di Bixby? Discorso in divenire : Finora non è di certo decollata la tecnologia offerta da Bixby a favore degli utenti di Samsung Galaxy S8, che ancora attendono il rilascio del supporto alla lingua italiana, di cui finora non c'è stata alcuna traccia. Chi dei conterrai ha voluto soddisfare la propria curiosità, s'è visto costretto a dialogare con l'assistente virtuale in cinese, coreano, inglese americano o spagnolo. Al di là di questo, l'azienda asiatica sembra continuare a ...

Samsung Galaxy S9 avrà una fotocamera con apertura f/1.5 - secondo questa immagine : Trapela una presunta immagine della confezione di vendita di Samsung Galaxy S9, con alcune delle possibili caratteristiche tecniche in evidenza. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà una fotocamera con apertura f/1.5, secondo questa immagine è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scheda tecnica Samsung Galaxy S9 al completo : foto confezione trapelata : Come sarà il Samsung Galaxy S9 e quale sarà la sua Scheda tecnica? Possibile conoscerla già oggi 12 gennaio? Sembrerebbe proprio di si grazie al noto leaker @VenyaGeskin1 che, qualche minuto fa attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter, ha diramato la foto di quella che dovrebbe essere la confezione definitiva del top di gamma 2018. Chiaro, non ne abbiamo ancora l'ufficialità, ma le specifiche hardware riportate oltre ad essere verosimili, ...

ASUS ZenFone 4 - ZenFone 4 Selfie - ZenFone 4 Max - Samsung Galaxy A5 2017 - Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano : ecco le novità : ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e infine Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità L'articolo ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Max, Samsung Galaxy A5 2017, Galaxy J5 2016 e Huawei Mate 10 Pro si aggiornano: ecco le novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : rumors - anticipazioni e quando esce : Samsung mostrerà i nuovi Galaxy S9 e S9+ al prossimo Mobile World Congress di Barcellona (in programma dal 26 febbraio al primo marzo). A confermarlo è DJ Koh, capo della divisione smartphone dell’azienda coreana durante un’intervista a ZDNet nel corso del CES di Las Vegas, in anticipo rispetto allo scorso anno quando Samsung decise di aspettare la metà di marzo per presentare i flagship in un evento organizzato a New York per il lancio. C’è ...

Nuova (e ultima?) beta di Android 8.0 Oreo in rollout su Samsung Galaxy S8/S8 Plus : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus stanno ricevendo una Nuova beta di Android 8.0 Oreo a partire dall'India: sarà l'ultima prima della release stabile? L'articolo Nuova (e ultima?) beta di Android 8.0 Oreo in rollout su Samsung Galaxy S8/S8 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 in uscita con radio FM? Scacco matto al Galaxy S8 ma dubbi in Italia : Il Samsung Galaxy S9 in uscita (molto probabilmente) a fine febbraio, arriverà con in dotazione la radio FM? La notizia, sono certa, farà piacere a molti, forse un po' meno ai neo possessori di un Galaxy S8 o altri top di gamma che tra tanta tecnologia a disposizione, pure non hanno potuto godere di una funzione così basilare e "tradizionale". La soffiata è arrivata in questa settimana grazie a Nextradio che dovrebbe fornire la sua partnership ...

Ecco il nuovo Samsung Galaxy A8 2018 - concreto bello e costoso (come sempre) : anteprima video : Ieri sono stato al Samsung District per toccare con mano il nuovo Samsung Galaxy A8 2018, il medio gamma designato a far macinare […] L'articolo Ecco il nuovo Samsung Galaxy A8 2018, concreto bello e costoso (come sempre): anteprima video è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Altre novità esclusive su Samsung Galaxy S7 dall’aggiornamento Oreo : tastiera rivoluzionata : Un'altra delle novità che l'aggiornamento Oreo porterà in dote al Samsung Galaxy S7, oltre che, chiaramente, a tutti i dispositivi che verranno raggiunti dall'update, riguarda la tastiera proprietaria, che agguanterà la versione 3.0. Tra le novità maggiori ritroviamo l'inclusione di una barra degli strumenti fatta piuttosto bene, che vi darà accesso diretto ad una serie di tool, e che potrete anche alternare, durante la scrittura, alla classica ...

GeekBench ci svela Samsung Galaxy S9 Plus : Snapdragon 845 e 6 GB di RAM : Solo ieri stavamo parlando dei nuovi Galaxy S9 di Samsung (Nuove immagini di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ne mostrano il retro), ma dal punto di vista estetico, oggi ne parliamo dal punto di vista prestazionale, infatti un test apparso su GeekBench ci mostra le specifiche di quello che dovrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy S9 Plus. La prima cosa che si nota da questo test è sicuramente il processore, che lo Snapdragon 845 di Qualcomm, questo fa ...

Samsung Galaxy S8 cambiare voce Bixby : Samsung Galaxy S8 come mettere voce femminile Bixby, Samsung Galaxy S8 come mettere voce maschile Bixby la migliore guida per cambiare voce a Bixby.

Altra beta Oreo per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus - forse l’ultima : aggiornamento vicino : Giornata decisiva questa di oggi 11 gennaio per l'aggiornamento Oreo di Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, visto quello che può essere definito come il rilascio dell'ultima beta, al momento distribuita solo nel mercato indiano. La fonte, SamMobile, ipotizza la stessa distribuzione possa presto essere avviata anche nei Paesi in cui è iniziata la seconda fase del programma beta, oltre che nei territori ancora fermi alla prima. Del resto, la ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - rumors scheda tecnica - prezzo e uscita | Il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, le indiscrezioni e le caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors scheda tecnica, prezzo e uscita - Il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre Samsung ...

Nuove immagini confermerebbero il frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : La parte frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sarebbe confermata da alcune Nuove immagini di vetri protettivi: poche differenze rispetto ai predecessori. L'articolo Nuove immagini confermerebbero il frontale di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.