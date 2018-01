: RT @berlusconi_t: Salvini ha il suo modo di porsi. Ma tutte le volte che si è accucciato sotto al mio tavolo ha sempre spolverato tutti gli… - ilburch : RT @berlusconi_t: Salvini ha il suo modo di porsi. Ma tutte le volte che si è accucciato sotto al mio tavolo ha sempre spolverato tutti gli… - biancacle : RT @berlusconi_t: Salvini ha il suo modo di porsi. Ma tutte le volte che si è accucciato sotto al mio tavolo ha sempre spolverato tutti gli… - silviafranchi2 : RT @berlusconi_t: Salvini ha il suo modo di porsi. Ma tutte le volte che si è accucciato sotto al mio tavolo ha sempre spolverato tutti gli… - CybFeed : #BreakingNews Salvini: mai a governo di larghe intese - claudiom5s : RT @berlusconi_t: Salvini ha il suo modo di porsi. Ma tutte le volte che si è accucciato sotto al mio tavolo ha sempre spolverato tutti gli… -

"Mai, chi vota Lega esa che vota contro l'inciucio. Non faremo mai uncon il Pd o M5S, abbiamo un programma chiaro". Lo puntualizza il leader della Lega in una intervista al Tg3. "Se gli italiani mi vogliono sarò il primo presidente del Consiglio leghista della storia italiana" e "saranno altri a fare i ministri", afferma. Insiste sulla cancellazione della legge Fornero. E sulla Lombardia dice: con Maroni nessuna polemica. La candidatura per il Lazio? "Spero che facciano in fretta".(Di venerdì 12 gennaio 2018)