Salento | arriva il gelo con la perturbazione islandese? I dettagli

Gasolio sporco : emergenza Salento - il caso arriva anche in Parlamento Video : Il #Gasolio sporco è indubbiamente la notizia di cronaca più rilevante che arriva dal Salento. In particolare sono stati gli abitanti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto ad evidenziare una serie di danni alle proprie automobili per via della cattiva qualita' del carburante arrivato dalla raffineria di Taranto. Nei giorni successivi l'accaduto si è sporta denuncia al Tribunale di Lecce ta dalla smentita del fornitore del carburante che ha ...