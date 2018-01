Salento | 5 parole del dialetto antico che non si usano più | ti faranno sorridere

: RT @Vins31011: Siamo ciò che decidiamo di essere...buongiorno #love #Buongiorno #Meraviglie #Puglia #Bari #Taranto #Lecce #salento #LoveI… - Fughe_2017 : RT @Vins31011: Siamo ciò che decidiamo di essere...buongiorno #love #Buongiorno #Meraviglie #Puglia #Bari #Taranto #Lecce #salento #LoveI… - Vins31011 : Siamo ciò che decidiamo di essere...buongiorno #love #Buongiorno #Meraviglie #Puglia #Bari #Taranto #Lecce… - salento_news : RT @gaia_simula: Parole meravigliose ... @MarroneEmma ???? È proprio ciò che sei ! #LIsola #EssereQui - VillaInPuglia : Lo spettacolo del #mare lascia sempre senza parole! Buongiorno! ???? #vacanzesalentine #salento #casevacanza ??… - salento_news : RT @ludotomlinson13: Che spettacolo ?? “tutti guardavano la nave partire all’orizzonte scomparire, e tutti restavano senza parole” Mi hai l… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Si sa, ogni lingua ha la sua dignità e ogni lingua è viva, cioè cambia repentinamente quasi senza che le persone che la parlano se ne accorgano. Questo accade per tutte le lingue ancora utilizzate (non può accadere di certo per il latino, ad esempio), siano esse idiomi nazionali o dialetti locali. Tra questi ultimi c'è il salentino, parlato soprattutto in provincia di Lecce e Brindisi, che può contare oltre 1 milioni di parlanti. Il salentino è conosciuto dagli studiosi come "estremamente meridionale"; ben diverso dai dialetti di Bari, Foggia, Napoli, Matera, Potenza e molto simile al siciliano. Conosciuto anche nel resto d'Italia, illeccese è apprezzato per i suoi suoni forti, ma che sanno essere anche molto dolci. Ebbene, anche il salentino (parlato ancora tanto nel leccese) ha subito dei cambiamenti evidenti nel corso degli anni e ci sono dei vocaboli che ormai ...