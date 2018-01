Ryanair | niente più trolley a bordo gratis | nuove regole per il bagaglio a mano Video

Ryanair - niente più trolley a bordo gratis : nuove regole per il bagaglio a mano : Non sarà più possibile portare il trolley a bordo gratis sui voli Ryanair . Dal prossimo lunedì 15 gennaio 2018, infatti, entrano in vigore le nuove regole sul #bagaglio a mano della nota compagnia ...

Ryanair - sciopero nazionale il 10 febbraio : niente voli in tutta Italia : sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio Italiano. A proclamare e annunciare la protesta unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e...

"Se scioperate niente aumento" - Ryanair minaccia i piloti : niente aumenti o promozioni per chi sciopera. E' questa la minaccia scritta nero su bianco da Ryanair e inviata ai piloti italiani. Un invito a non aderire all'astensione dal lavoro, in calendario il ...

