RUNAWAYS – Recensione dell' episodio 1x10 “Hostile” FINALE DI STAGIONE

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x09 “Doomsday” : Arrivati al penultimo episodio della prima stagione (e sottolineamo “prima” in quanto pare sia stata confermata la seconda stagione!), ci si aspetta il vero inizio della fine... E invece no! Questo nuovo appuntamento fa il punto della situazione prima del gran finale.Le ultime chiarificazioni sul Pride che ci fanno cambiare nuovamente idea su chi sta con chi, quindi nuovi voltafaccia e ansia per le proprie sorti e quella dell'umanità.Le novità ...

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x08 “Tsunami” : Come volevasi dimostrare, sono (siamo) tornati in azione!Il titolo di questo episodio non poteva essere più appropriato. Quello a cui assistiamo è infatti un vero e proprio tsunami di eventi che sfascia famiglie, rade al suolo il Pride, sgretola amicizie..... o quasi. Al termine di “Refraction” avevamo lasciato Victor moribondo a causa di un colpo di pistola sparato da Janet per proteggere il figlio. Non si capisce come e perchè, arrivano ...

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x07 “Refraction” : Giunti al settimo step di questa avvincente camminata, ecco che le cose cominciano ad assestarsi, dandoci una parvenza di rallentamento nell'evoluzione della vicenda ma è più che evidente che ci stia solo dando modo di assimilare e mettere in ordine i pezzi del puzzle formato dai personaggi prima di un atteso (nonché anticipato da Allegra Acosta in un'intervista) epico colpo di scena!Con la scesa in campo di Jonah sembra che sia calata la ...

RUNAWAYS – Recensione episodio 1x06 “Metamorphosis” : Sesto episodio: eccoci dunque oltre la metà di questa prima (e si spera, non unica) stagione. Come inizia questa puntata?? (rullo di tamburi.....) Con un flashback! Non ve lo aspettavate vero? Già, ormai i passi indietro sappiamo essere punti caratteristici di questa narrazione. Poco male visto quanto e come ci forniscono informazioni e ci chiariscono le idee.In questa occasione infatti, assistiamo alla prima riunione del Pride nonché al ...

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x05 “Kingdom” : Bene bene bene... Vi siete persi il quinto appuntamento con i nostri nuovi migliori amici? Madornale errore.Se nel quarto episodio la bomba era stata innescata, adesso, finalmente è scoppiata.Nella prima parte di questa nuova puntata abbiamo l'ormai canonico flashback che ci fornisce nuove informazioni su uno dei personaggi (in questo caso Geoffrey).La parentesi temporale è narrata dal rapitore di Alex (sì, certo che si scopre già chi ...

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x04 “Fifteen” : Giunti al quarto episodio, finalmente si inizia ad entrare un po' nel vivo della faccenda. Il che significa che ci vengono risolti tutti i dubbi creati finora? Non esattamente... ma allora la serie sarebbe già terminata, no?Presi dal tentativo di rimediare una nuova vittima sacrificale per far riprendere l'essere moribondo che Leslie tiene nascosto nella stanza della meditazione (al cui l'intero Pride sembra in qualche modo essere legato), i ...

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x03 “Destiny” : Siamo al terzo appuntamento con le vicende degli adolescenti più segnati d'America. Finalmente cominciamo ad avere un po' di partecipazione attiva da parte dei nostri protagonisti ma se vi siete persi come il tutto ebbe inizio, ecco i link per recuperare: Recensione ep. 1x01Recensione ep. 1x02Il terzo episodio si apre con un flashback: siamo al funerale dei coniugi Hernandez, genitori biologici di Molly, morti in un incendio.Sono presenti tutti ...

RUNAWAYS – Recensione dell'episodio 1x02 “Rewind” : Vi siete persi il primo episodio? No problem, il secondo ne è il prequel e termina proprio dove eravamo rimasti! Se però volete prima un'infarinatura di ciò che fu, leggete la Recensione ep. 1x01Molto bene, se nella prima puntata venivano introdotti i personaggi di Alex, Nico, Chase, Gert, Molly e Karolina, in questa ci vengono presentati in maniera dettagliata alcuni membri del Pride.-Geoffrey Wilder ha un passato nella mala (nonché da ...