Rugby | Champions Cup 2018 | trasferta impossibile a Tolone per la Benetton Treviso

Rugby - Champions Cup 2017-2018 : Treviso-Scarlets 12-31. Benetton irriconoscibile - i gallesi fanno festa : Brutta prestazione del Benetton Treviso, che nella quarta giornata di Champions Cup di Rugby cede agli Scarlets per 12-31 dopo una gara assolutamente incolore. Il punteggio inganna leggermente, con i 12 punti dei padroni di casa marcati negli ultimi due minuti di gara, con gli ospiti con la testa già negli spogliatoi. Il primo tempo è tutto gallese: Scarlets avanti all’8′ con una punizione trasformata da Halfpenny, poi già al ...

Rugby - Champions Cup 2017-2018 : Benetton Treviso a caccia della rivincita con gli Scarlets : Ad una settimana di distanza torna subito in campo la Champions Cup di Rugby: si alternano i campi, ma per il quarto turno le partite sono le stesse della terza giornata. L’unica pretendente italiana presente nella massima manifestazione a livello continentale per club, la Benetton Treviso, se la vedrà a Monigo con gli Scarlets. Un back to back importante, se non addirittura fondamentale, per la banda guidata da coach Kieran Crowley. Il ...

Rugby - Champions Cup e Challenge Cup 2017-2018 : i migliori azzurri della terza giornata : Sabato dedicato alle Coppe Europee quello del Rugby: si sono disputati gli incontri per quanto riguarda il terzo turno della Champions Cup e la Challenge Cup. Impegnate le due franchigie italiane di rilievo: Benetton Treviso e Zebre. Sono arrivate due sconfitte con moltissimi rimpianti: sia i veneti che i ragazzi guidati da coach Bradley sono andati vicinissimi all’impresa, arrendendosi praticamente negli ultimi minuti alle rispettive ...

Rugby - Champions Cup 2017-2018 : che beffa per la Benetton Treviso! Gli Scarlets passano sul finale : Si spegne sul più bello il sogno della Benetton Treviso nella terza giornata della Champions Cup di Rugby, la massima competizione a livello continentale per club. L’unica squadra italiana presente nella manifestazione non è riuscita ad agguantare la prima vittoria della stagione, è mancato davvero pochissimo ai ragazzi guidati da mister Crowley che si sono dovuti arrendere in casa degli Scarlets proprio sul finale del match. I padroni di ...

Rugby - Champions Cup 2017-2018 : la Benetton Treviso affronta in trasferta gli Scarlets : Terza uscita stagionale per la più importante competizione continentale per quanto riguarda i club nel Rugby: la Champions Cup. Si torna in campo, come di consueto, a dicembre, dopo i Test Match delle nazionali. Appuntamento fondamentale per la Benetton Treviso, unica compagine italiana impegnata nella competizione europea: la franchigia tricolore se la vedrà in Galles con gli Scarlets. Match fondamentale per i ragazzi guidati da coach Bradley: ...