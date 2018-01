: Gentiloni:su Roma governo collabora nonostante sospettosa riluttanza #Gentiloni - MediasetTgcom24 : Gentiloni:su Roma governo collabora nonostante sospettosa riluttanza #Gentiloni - sherlock5stelle : Roma: Gentiloni, serve efficienza: Premier, città non si governa gestendo solo sequela emergenze… - SunnySabry : Costituente per Roma, Gentiloni: "Governo c'è nonostante sospetta riluttanza del Comune" - MetroNewsItalia : #Gentiloni: "#Roma? Dal Comune c'è riluttanza" - ansa_it : Roma: Gentiloni, serve efficienza -

"Il governo non sta alla finestra rispetto alle crisi e alle difficoltà che attraversa la Capitale". Lo afferma il premier, all'iniziativa 'Una costituente per'. E sottolinea:"Il governo c'è", anche se dal Comune "c'è spesso una sospettosa riluttanza ad accettare collaborazione".merita "respiro lungo". "Non è una città che si può governare cercando semplicemente di gestire le emergenze", ammonisce.L'amministrazione,dice,"non è ildell'".Sullo scalo di Fiumicino:serve "più competitività".(Di venerdì 12 gennaio 2018)