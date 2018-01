Roma | Raffaele Marra torna libero Riesame fa cadere obbligo di firma e divieto di

: RT @AdriMCMLXI: Franco #Bechis: Non è la Raggi ad avere creato l’emergenza rifiuti di Roma, ma gran parte di chi oggi punta il dito accusan… - angelo_ambro : RT @AdriMCMLXI: Franco #Bechis: Non è la Raggi ad avere creato l’emergenza rifiuti di Roma, ma gran parte di chi oggi punta il dito accusan… - RomaPulita : RT @RaiNews: Roma: Riesame, torna libero Raffaele Marra ? - zazoomblog : #Roma Riesame torna libero Raffaele Marra #Roma: #Riesame, #torna #libero #Raffaele #Marra - MammaNunmat64 : RT @RaiNews: Roma: Riesame, torna libero Raffaele Marra ? - sheischriselle : Roma: Riesame, torna libero Raffaele Marra -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2018), ex vice capo di Gabinetto del Comune di, rinviato a giudizio nei giorni scorsi per la vicenda delle nomine in Campidoglio e già imputato per corruzione in un processo assieme all’imprenditore Sergio Scarpellini. Lo ha deciso il tribunale delaccogliendo una istanza presentata dai suoi difensori, gli avvocati Francesco Scacchi e Fabrizio Merluzzi. I giudici hanno fattole misure cautelari dell’die deldi espatrio, relative alla vicenda Scarpellini.dopo un periodo di detenzione nell’inchiesta per corruzione – da dicembre 2016 – era stato scarcerato ad aprile scorso e a luglio aveva lasciato anche gli arresti domiciliari.sarà processato per abuso d’ufficio davanti all’ottava sezionedel tribunale di. Il processo inizierà il prossimo 20 aprile ma il comune non sarà rappresentato in aula. Il ...