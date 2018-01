Rogo rifiuti | tracce diossina in aria

Rogo a Corteolona - primi interrogatori per i rifiuti bruciati : Testimoni e targhe dei mezzi che scaricavano sotto la lente della procura di Pavia che indaga per incendio doloso

Rogo rifiuti - Coldiretti : il business delle agromafie sale a 21 - 8 miliardi : Lo smaltimento illegale dei rifiuti è diventata una delle principali attività delle agromafie che nel 2017 hanno sviluppato un business criminale di 21,8 miliardi , con una crescita del 30% rispetto all’anno precedente. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al moltiplicarsi dei roghi di rifiuti di probabile origine dolosa con effetti preoccupanti sull’ambiente circostante, da Cairo Montenotte nel Savonese a Corteolona nel Pavese. A ...

Savona. Rogo deposito rifiuti domato : 10.15 E' stato circoscritto l'incendio nei capannoni della Fg riciclaggi di Cairo Montenotte (Savona). I vigili del fuoco sono ancora al lavoro e stanno procedendo allo smassamento dei materiali bruciati e ad allontanare tutti i materiali infiammabili dal luogo del Rogo . I tecnici Arpal sono al lavoro per valutare l'impatto ambientale, ma al momento non sono ancora noti i risultati. I sindaci di tutti i comuni del comprensorio hanno diramato ...

Rogo in depositi rifiuti : Sos ambiente : 23.31 Un vasto incendio è scoppiato all'interno di alcuni capannoni dell'azienda Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte (SV). La ditta opera nel settore del riciclo rifiuti . A bruciare sarebbero due capannoni adibiti allo stoccaggio di materiale legnoso, di plastica e di pneumatici. Il timore tra gli abitanti è quello del disastro ambientale a causa della densa colonna di fumo nero e del forte odore che si alzano dai depositi . Sul posto diverse ...

Pavia - Rogo nel capannone di rifiuti : allarme nube tossica «100 evacuati» Foto|Video : Il rogo è divampato in una struttura industriale in disuso a Corteolona e Genzone. Appello dei sindaci: «Restate in casa». Già partite le indagini. La denuncia: «Da mesi viavai di camion che scaricano materiali». Famiglie evacuate dalle case limitrofe