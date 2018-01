Rocket League | Psyonix vuole che scegliate la nuova musica dei menu

Rocket League è risultato il titolo più venduto a dicembre 2017 sul Nintendo eShop europeo : Rocket League gode di una grande popolarità presso i giocatori, questo è sicuramente fuori dubbio: recentemente il team di sviluppo ha comunicato che il titolo può ora contare su più di 40 milioni di utenti.A quanto pare, Rocket League ha riscosso un ottimo successo anche tra gli utenti Switch, infatti, come segnalato da Nintendo Everything, il gioco di Psyonix è risultato come il titolo più venduto nel mese di dicembre 2017 sul Nintendo eShop ...

Rocket League su Switch è fantastico da giocare in modalità portatile - analisi tecnica : Sulla carta, il porting di Rocket League non dovrebbe risultare troppo impegnativo per l'hardware di Switch, ma si può dire che lo sviluppatore Panic Button abbia dovuto affrontare diverse sfide per portare il titolo sulla console ibrida di Nintendo. Nonostante non rappresenti esattamente lo stato dell'arte, si tratta di un gioco realizzato principalmente per le console current-gen di Sony e Microsoft, il che innalza automaticamente l'asticella ...

eSport - Rocket League : il videogiochi che unisce calcio e motori ha conquistato più 40 milioni di giocatori in tutto il mondo : Continua la crescita di Rocket League, il videogioco di Psyonix, che da quando è stato rilasciato ha superato il tetto dei 40 milioni di giocatori L'account ufficiale di Rocket League ha annunciato ...

Rocket League supera quota 40 milioni di giocatori : Rocket League, il titolo targato Psyonix, è diventato uno dei giochi di maggior successo in seguito al lancio avvenuto nel 2015 e, su questo, non ci sono molti dubbi. A testimoniare l'apprezzamento da parte dei giocatori ci sono i numeri: gli ultimi dati ci parlavano di oltre 38 milioni di utenti impegnati nel gioco ma, a quanto pare, il numero è salito di nuovo.Infatti, come segnalato da Dualshockers, Psyonix ha comunicato attraverso un post su ...

Rocket League può ora contare su ben 38 milioni di giocatori : Il grande successo di Rocket League non vuole arrestarsi, dopo i dati relativi al numero di match giocati, due miliardi di partite, ecco che il game director Corey Davis comunica nuovi risultati per il titolo.Come riporta VG247.com, Davis, con un post sul sito ufficiale di Rocket League, ha annunciato che ora il gioco può contare su ben 38 milioni di giocatori. Il dato non si riferisce al numero di vendite, poiché il titolo è stato reso ...

Rocket League : la versione retail per Switch costa $10 in più a causa delle cartucce : Parlano di "realtà dei fatti" gli sviluppatori di Rocket League, uno dei più grandi fenomeni di questa generazione. Una realtà dei fatti che per i possessori di Switch interessati alla versione retail del gioco si trasforma in un prezzo più alto di $10 (e probabilmente €10 qui da noi).Il problema risiede come già dimostrato in passato nel supporto utilizzato dalla console ibrida della grande N. Psyonix stessa ha spiegato con molta ...

Rocket League : annunciata la versione retail per Nintendo Switch : Tra i titoli maggiormente apprezzati dai giocatori va sicuramente menzionato Rocket League, il gioco targato Psyonix ha raggiunto, poco tempo fa, l'importante traguardo dei due miliardi di match giocati globalmente e questo rappresenta chiaramente un dato significativo che testimonia come gli sviluppatori abbiano fatto centro con il loro titolo. Rocket League è approdato anche su Nintendo Switch in versione digitale nel mese di novembre, ma ...

Rocket League : giocati più di due miliardi di match : Mentre poco tempo fa vi abbiamo proposto la nostra recensione di Rocket League in versione Nintendo Switch, ecco che arriva un importante dato che riguarda il numero di partite giocate globalmente.Ebbene, come segnalato da Mynintendonews, Psyonix ha annunciato che sono stati giocati più di due miliardi di match in Rocket League e, nel tweet in cui si celebra l'importante traguardo, il team di sviluppo è proiettato al futuro e guarda già ai ...

Nuovi sconti “Digital Flash” sul PlayStation Store : prezzo giù per Rocket League - Firewatch - Inside e altri : Black Friday, Cyber Monday, ora anche Digital Flash! Si chiamano così le offerte sul PlayStation Store di oggi 27 novembre. Gli sconti sul PlayStation Store riguardano soprattutto giochi indie, alcuni davvero di qualità, come Rocket League (a 11,99 euro), Euro Fishing: Urban Edition, Firewatch, The Witness, Inside (a 7,99 euro, un affare), quest'ultimo tra l'altro lo consigliamo vivamente. A questo indirizzo potete consultare tutti i prezzi ...

Rocket League Switch Edition - recensione : Nintendo Switch sta ricevendo diversi porting di giochi di successo più o meno recenti in questo autunno. Dopo Doom e Skyrim è il turno del celeberrimo Rocket League, un gioco tanto semplice quanto dannatamente divertente ideato da Psyonix e che vanta ormai 35 milioni di giocatori complessivamente su tutte le piattaforme.Rocket League non è arrivato su Switch come una certezza, visto che lo sviluppatore non aveva affatto dichiarato le sue ...

Rocket League : Recensione - Trailer e Gameplay : Rocket League a distanza di anni dal lancio su Xbox One, PC e PS4, arriva anche su Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Rocket League Recensione In Rocket League i giocatori controllano delle piccole auto radiocomandate in uno stazio di calcio, lo scopo? Segnare il maggior numero di GOAL prima dello scadere del tempo. Ogni incontro ha una durata di 5 minuti con la possibilità di disputare i ...

Rocket League per Switch : un filmato ci mostra le auto esclusive dedicate a Mario - Luigi e Samus di Metroid : Il popolare Rocket League è finalmente sbarcato anche su Nintendo Switch e, proprio nella giornata di oggi, vi abbiamo riportato alcuni dettagli tecnici condivisi dal team di sviluppo che, nello specifico, riguardavano le risoluzioni delle modalità dock e portatile.Per chi non lo sapesse, la versione Switch di Rocket League presenta alcuni contenuti esclusivi, ovvero delle Battle Car a tema Mario, Luigi e Samus chiamate Mario NSR, Luigi NSR e ...

Rocket League sbarca oggi su Switch - Psyonix svela risoluzioni delle modalità dock e portatile : Come già vi avevamo annunciato, l'apprezzato Rocket League sbarca oggi, 14 novembre, su Nintendo Switch e, per l'occasione, gli sviluppatori hanno svelato le caratteristiche tecniche di questa versione del gioco.Come segnalato da Nintendoeverything, nel corso di un AMA (Ask me Anything) su Reddit Psyonix ha confermato le risoluzioni in modalità dock e portatile di Rocket League per Switch. Innanzitutto il team ha dichiarato di aver dato la ...