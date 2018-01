Rischio terrorismo islamico | 500 telecamere e zona rossa al Festival di Sanremo

Rischio terrorismo - prima espulsione del 2018 : Roma, 5 gen. (askanews) Un mix molto pericoloso di fanatismo religioso, disturbi psichici e droga: un marocchino di 42 anni, residente a Trapani, 'a seguito di attente e approfondite attività ...

Terrorismo : Gentiloni - il Rischio resta : (ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Possiamo avere nel 2017 sconfitto Daesh militarmente ma non siamo al riparo da minacce terroristiche che possono essere di tipo organizzate ma spesso vengono da singoli ...

La Francia porta il caso bitcoin al G20 : Rischio terrorismo : La Francia vuole accendere i fari sui possibili rischi connessi al bitcoin, la cripto moneta utilizzabile per finanziamenti illeciti e traffci illegali. La questione verrà sollevata al prossimo G20, come emerge dall’entourage del ministro delle finanze francese, Bruno Le Maire. La rapida esplosione dei bitcoin, spiegano dal ministero, comporta dei rischi in termini di speculazione e di possibilità di finanziamenti illeciti. Per far ...

Macron porta il caso bitcoin al G20 : “Rischio terrorismo - servono regole” : Una settimana dopo l’appello della Bce, Parigi gioca d’anticipo e annuncia che porterà il tema dei bitcoin al prossimo G20. Nei giorni scorsi era stato Ewald Nowotny, governatore della banca centrale austriaca e membro del board Bce, a chiedere un intervento di Bruxelles per regolamentare la moneta virtuale. Ma una misura europea, dunque limitata t...

Cina - Rischio terrorismo per la Nuova Via della Seta : Ma le cose non stanno sempre così: i corridoi di trasporto attraversano spesso alcuni dei paesi più instabili del mondo e …

Acciaierie Piombino - Aferpi : “Conti pignorati dal commissario - stipendi a Rischio”. Fiom : “Terrorismo mediatico” : Non basta il piano fallimentare per rilanciare l’acciaieria, non basta nemmeno la polemica tra istituzioni con il presidente della Regione Enrico Rossi che querela l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi perché accusato di aver scelto l’imprenditore algerino Rebrab. Ora si potrebbe arrivare anche al rischio di non veder pagati gli stipendi degli operai. Il motivo, spiega all’Ansa il ceo di Aferpi Said Benikene, è una ...

Acciaierie Piombino - Aferpi : “Conti pignorati dal commissario - stipendi a Rischio”. Fiom : “Solo terrorismo mediatico” : Non basta il piano fallimentare per rilanciare l’acciaieria, non basta nemmeno la polemica tra istituzioni con il presidente della Regione Enrico Rossi che querela l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi perché accusato di aver scelto l’imprenditore algerino Rebrab. Ora si potrebbe arrivare anche al rischio di non veder pagati gli stipendi degli operai. Il motivo, spiega all’Ansa il ceo di Aferpi Said Benikene, è una ...

Terrorismo - Gentiloni : Rischio foreign fighters in Nord Africa : Tunisia, 26 nov. (askanews) - L'esaurirsi del conflitto in Libia e in Siria "può provocare fenomeni di ritorno di elementi radicalizzati e foreign fighters e questo può essere un fattore di rischio in ...

Terrorismo - Gentiloni : Rischio foreign fighters in Nord Africa : Tunisia, 26 nov. (askanews) L'esaurirsi del conflitto in Libia e in Siria 'può provocare fenomeni di ritorno di elementi radicalizzati e foreign fighters e questo può essere un fattore di rischio in ...

Terrorismo - serve una risposta unitaria contro il Rischio 'foreign fighters' : "Il suo potere militare è finito, ma non la minaccia che rappresenta". Così Marco Minniti, ministro dell'Interno al seminario del Gruppo speciale sul Mediterraneo e Medio Oriente dell'Assemblea ...

Terrorismo - Minniti : «Rischio reale foreign fighters tra i migranti» : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro...

Terrorismo - Minniti : 'Rischio reale foreign fighters tra i migranti' : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro minaccia ...

Terrorismo - Minniti : 'Rischio reale foreign fighters tra i migranti' : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro minaccia ...

Terrorismo - Minniti : «Rischio reale foreign fighters tra i migranti» : I terroristi dell'Isis, sconfitti sul piano militare, potrebbero utilizzare i flussi migratori dal Nord Africa verso l'Europa e in particolare verso l'Italia per alimentare la loro...