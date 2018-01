RIFORMA PENSIONI Berlusconi difende l' innalzamento dell' età pensionabile ultime notizie

RIFORMA PENSIONI 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? Video : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Gia', continua ad essere la Riforma #pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero [Video] non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo #Salvini, infatti, anche Silvio #Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. ...

RIFORMA pensioni/ Al via l'auto-censimento degli esodati esclusi (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 12 gennaio. Al via l'auto-censimento degli esodati esclusi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:04:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Già, continua ad essere la Riforma pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, infatti, anche Silvio Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. Secondo ...

Pensioni - la RIFORMA Fornero completa il percorso - ecco cosa cambia Video : La campagna elettorale che portera' un nuovo Governo nelle prossime elezioni di marzo è gia' entrata nel vivo e tra i vari argomenti su cui si scontrano i nostri politici, ci sono le #Pensioni. Non poteva essere altrimenti perché i requisiti di accesso alle Pensioni continuano a salire vertiginosamente e qualsiasi promessa di intervento migliorativo in questo senso gode di sicuro appeal nell’elettorato. Molti continuano a puntare il dito contro ...

RIFORMA PENSIONI 2018 : Quota 41 e 100 - grillini e Lega volano alto Video : La Riforma #pensioni è di sicuro uno dei temi centrali di questa campagna elettorale che si preannuncia breve due mesi ma molto intensa. Tra i più attivi nel lanciare proposte e novita' sulle pensioni ci sono il Movimento 5 Stelle, il cui candidato premier Luigi #Di Maio ha annunciato ieri 10 gennaio che il suo partito implementera', se gli elettori gli affideranno il compito di governare dandogli la maggioranza necessaria, la Quota 41 per ...

RIFORMA PENSIONI - Salvini : legge Fornero va cancellata - le ultime novità Video : Altro che semplici modifiche, la Riforma #Pensioni targata Fornero va abolita senza se e senza ma. Non fa nessun passo indietro il leader della Lega #Matteo Salvini dopo le ultime dichiarazioni del presidente di Forza Italia #Silvio Berlusconi sulla legge Fornero. Da modificare in alcune sue parti, secondo l'ex premier che torna indietro rispetto al messaggio lanciato nei giorni scorsi dopo il vertice con Salvini e Meloni. Pensioni, Salvini ...

RIFORMA PENSIONI - Renzi : più flessibilità per l'uscita anticipata - le novità Video : Mentre il centrodestra si unisce apparentemente attorno alla proposta del leader della Lega Matteo di abolizione della legge Fornero, il segretario del Partito democratico #Matteo Renzi parla di Riforma #Pensioni indicando come prioritaria una maggiore flessibilita' in uscita dal lavoro verso nuove forme di pensione anticipata. E nello stesso tempo l'ex premier mette in risalto le contraddizioni nel centrodestra sulla questione previdenziale ...

Vaccini - jobs act - RIFORMA delle pensioni : Ma quanto costano le promesse? Schede : Una cosa è promettere, altra è mantenere, con cost elevati, non solo economici, per i cittadini: proviamo a capire cosa comporterebbero le tre principali promesse dei leader di questi primi giorni di campagna elettorale

