Riforma pensioni 2018 | anche Berlusconi frena Salvini | cosa accadrà?

Pensioni - la Riforma Fornero completa il percorso - ecco cosa cambia Video : La campagna elettorale che portera' un nuovo Governo nelle prossime elezioni di marzo è gia' entrata nel vivo e tra i vari argomenti su cui si scontrano i nostri politici, ci sono le # Pensioni . Non poteva essere altrimenti perché i requisiti di accesso alle Pensioni continuano a salire vertiginosamente e qualsiasi promessa di intervento migliorativo in questo senso gode di sicuro appeal nell’elettorato. Molti continuano a puntare il dito contro ...

Riforma pensioni 2018/ Oggi 12 gennaio. Damiano spiega come completare i cambiamenti iniziati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , Oggi 12 gennaio. Damiano spiega come completare i cambiamenti iniziati . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Riforma PENSIONI/ Radicali in difesa della Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI , ultimissime. Radicali italiani in difesa della Legge Fornero . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 gennaio(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 18:09:00 GMT)

Riforma pensioni - Salvini : legge Fornero va cancellata - le ultime novità Video : Altro che semplici modifiche, la Riforma # Pensioni targata Fornero va abolita senza se e senza ma. Non fa nessun passo indietro il leader della Lega #Matteo Salvini dopo le ultime dichiarazioni del presidente di Forza Italia #Silvio Berlusconi sulla legge Fornero . Da modificare in alcune sue parti, secondo l'ex premier che torna indietro rispetto al messaggio lanciato nei giorni scorsi dopo il vertice con Salvini e Meloni. Pensioni , Salvini ...

Riforma pensioni - Renzi : più flessibilità per l'uscita anticipata - le novità Video : Mentre il centrodestra si unisce apparentemente attorno alla proposta del leader della Lega Matteo di abolizione della legge Fornero, il segretario del Partito democratico #Matteo Renzi parla di Riforma #Pensioni indicando come prioritaria una maggiore flessibilita' in uscita dal lavoro verso nuove forme di pensione anticipata. E nello stesso tempo l'ex premier mette in risalto le contraddizioni nel centrodestra sulla questione previdenziale ...