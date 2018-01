Riforma pensioni/ Al via l'auto-censimento degli esodati esclusi (ultime notizie) : Riforma pensioni , oggi 12 gennaio. Al via l'auto-censimento degli esodati esclusi . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 : anche Berlusconi frena Salvini - cosa accadrà? : Anno nuovo, argomento sempre uguale. Già, continua ad essere la Riforma pensioni a tenere banco anche in questa prima parte del 2018. Così come ci eravamo lasciati, infatti, stiamo ripartendo e le discussioni soprattutto in merito alla Legge Fornero non accennano a diminuire. Dopo le recenti dichiarazioni di Matteo Salvini, infatti, anche Silvio Berlusconi ha detto la sua e ha frenato gli entusiasmi del segretario della Lega Nord. Secondo ...