Ricerca | l’intelligenza artificiale esplora il clima e trova conferme e novità

: Ecco come l'intelligenza artificiale può aiutare la ricerca del #lavoro - alecirinei : Ecco come l'intelligenza artificiale può aiutare la ricerca del #lavoro - notiveri : Uomini alle prese con l’etica dei robot: Tratto dal numero di pagina99 del 10 novembre 2017 Robotica, intelligenza… - GiadaZavattini : RT @IngeniumTw: #BigData e #AI modificano le rotte dei consumatori? Su @Ingeniumtw l'analisi dei risultati di una ricerca @ICompetitivita.… - GiadaZavattini : RT @IngeniumTw: #IntelligenzaArtificiale: opportunità e roadmap per introdurla in azienda. L'analisi dei risultati di una ricerca #Capgemin… - LMalgieri : RT @G__Recchia: Dove si sperimenta e/o si applica l’Intelligenza Artificiale #AI nella #ricerca, nella #medicina e nella #sanità? Risponde… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Le applicazioni del(IA), sia in ambito scientifico che tecnologico, sono numerose. Pochi, tuttavia, si aspetterebbero che l’IA possa aiutarci a comprendere le origini di un problema attuale e pressante come quello dei cambiamentitici. Unarecente dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Iia-Cnr), pubblicata sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature e condotta in collaborazione con l’Università di Torino e l’Università di Roma Tre, ha mostrato come modelli di reti di neuroni artificiali (le cosiddette reti neurali) siano in grado di ‘comprendere’ i complessi rapporti tra i vari influssi umani o naturali e il comportamentotico. “Il cervello di un bambino che cresce aggiusta pian piano i propri circuiti neuronali e impara infine semplici regole e relazioni causa-effetto che regolano ...