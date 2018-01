Ricerca auto usate | come muoversi su internet

Operai - meccanici auto - acconciatori : le figure più Ricercate dalle aziende artigiane : Approfondimenti Eurointerim Donna e Lavoro Startup 2017: le vincitrici del concorso nazionale 19 dicembre 2017 La denuncia: 'Fuori servizio la bacheca lavoro del sito Progetto Giovani, un peccato' 19 ...

Robot e lavoro - Ricerca di Legambiente : “Per il 65% degli italiani l’automazione rappresenta un pericolo” : Alle macchine il posto di lavoro che prima era degli uomini. Non è fantascienza, ma qualcosa che potrà avvenire nei prossimi anni. Gli italiani ne sono sempre più consapevoli e ne hanno paura. La Robotizzazione delle imprese, infatti, rappresenta un pericolo per il 65 per cento degli italiani, mentre il 41 per cento di loro teme di poter essere sostituito da un computer o un Robot nei prossimi 20 anni. Il 74 per cento pensa però che ...

Ricerca : il particolato delle auto diventa inchiostro per artisti : Le particelle inquinanti che minacciano salute e ambiente possono essere catturate e trasformate in inchiostro: ecco che gli inquinanti delle automobili possono diventare opere d’arte, e ciò grazie ad un dispositivo messo a punto dalla start up Graviky Labs, collegata al Massachusetts Institute of Technology. Il dispositivo ha la forma di un cilindro e viene collegato ai tubi di scappamento delle automobili catturando in tal modo il ...

Venezia : Carabinieri arrestano narcotrafficante latitante - Ricercato da autorità francesi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo circa un ora e mezza dal suo arrivo in Italia e dopo aver più volte percorso calli e campi attorno a piazzale Roma, la donna giungeva nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Santa Lucia dove dopo un attesa di pochi minuti, correva verso l’ingresso abbracci

Venezia : Carabinieri arrestano narcotrafficante latitante - Ricercato da autorità francesi : Venezia, 27 nov. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia, con l’ausilio del Nucleo Natanti, a seguito di cooperazione internazionale con la Police Nationale Francaise e su segnalazione del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale Servizi Antidroga, nel primo pomeriggio di ie

Rossi (Toscana) : per la Ricerca non esiste autonomia Regioni : Firenze, 27 nov. (askanews) 'Oggi, dopo i referendum di Lombardia e Veneto, si discute molto di autonomia e statuti speciali, anche in relazione al sistema della ricerca. Se vogliamo mantenere e ...