Renzi | con le promesse sale lo spread e torna Monti

Elezioni - LoRenzin vs Travaglio : “M5s? Un disastro con Spelacchio”. “Non parla di Renzi-De Benedetti. La dice lunga” : Scontro serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Il giornalista osserva: “Abbiamo già sperimentato quelli che ci hanno portato al disastro attuale. Dire che gli altri ci porterebbero a un disastro peggiore si può dirlo, ma mancano le controprove. Fino a quando non si proverà un governo 5 Stelle, non si riuscirà a capire se sono un bluff o meno”. Lorenzin ...

Silvio Berlusconi stravince la sfida con Matteo Renzi e Luigi Di Maio : il verdetto dello share a Porta a porta da Vespa : Le elezioni le vince Silvio Berlusconi . Almeno in tv: questo è il verdetto di porta a porta , dopo le tre superospitate di Bruno Vespa : martedì il candidato grillino Luigi Di Maio , mercoledì il ...

De Benedetti : "A Renzi davo consigli - il Jobs Act gliel'ho suggerito io. Sono amico anche di Boschi e Padoan" : Stando a quanto emerge dal verbale della Consob che riporta la trascrizione dell'interrogatorio di Carlo De Benedetti del 2015 - reso pubblico nel suo contenuto da Il Sole 24 Ore - l'ingegnere appare ...

Renzi evoca lo spettro spread Con flat tax torna Monti : "Promettendo mari e Monti arriva Mario Monti". Pur di arginare il centrodestra e attaccare Silvio Berlusconi, Matteo Renzi ora arriva a evocare lo spettro spread che nel 2011 aveva destituito il Cavaliere da Palazzo Chigi."Per quanto riguarda l'aspetto anche economico la nostra è una strategia azzardata, perché partire da risultati non evoca magie", dice il segretario Pd a Radio Anch'io su Radio1, ...

Renzi : positivo se c'è intesa con LeU per voto Lombardia e Lazio : "Sul nazionale non c'è l'accordo. Lombardia e Lazio sono due elezioni regionali. Se c'è l'alleanza è un fatto positivo. Ma non sono in grado di decidere, influenzare o valutare un partito che ...

Renzi : "Flat tax al 20%?Con quali soldi? : 9.46 "La flat tax al 15% vale 95 miliardi di euro. Al 20% costa 57 mld di euro. Dove li troviamo questi soldi? Il professor Marattin ha spiegato che queste coperture non esistono". Così il segretario del Pd Matteo Renzi a Radio Anch'io. "Il Pd non ha 'effetti speciali' da offrire."La direzione del Paese la salvi non sparando numeri a caso" ma avendo "credibilità,cosa che Brunetta non credo possegga",precisa.E sul debito pubblico "è passato da ...

Colazione con Renzi - cena con Boschi : ecco le trame dell'Ing col governo : Dalle colazioni - anzi "breakfast" - all'ultimo piano di Palazzo Chigi con il premier agli inviti a cena a casa sua a Maria Elena Boschi e Pier Carlo Padoan. Dopo la telefonata al suo consulente a cui rivelava una "soffiata" sull'approvazione del decreto sulle Popolari, spuntano nuovi retroscena sul rapporto tra Carlo De Benedetti e il governo guidato da Matteo Renzi."Io normalmente con ...

Elezioni - Renzi : con troppe promesse aumenta spread e torna Monti : "Il Pd non stupisce con effetti speciali, ma continua con il lavoro di riduzione delle tasse. La direzione del Paese la metti in salvo non sparando numeri a caso perché sennò aumenti lo spread". Così ...