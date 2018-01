: RT @cn1926it: #Reina, l'agente: "#Juve e #Milan non mi hanno chiamato. Non ho sentito nemmeno il #Napoli per il rinnovo" - Diretta24 : RT @cn1926it: #Reina, l'agente: "#Juve e #Milan non mi hanno chiamato. Non ho sentito nemmeno il #Napoli per il rinnovo" - cn1926it : #Reina, l'agente: "#Juve e #Milan non mi hanno chiamato. Non ho sentito nemmeno il #Napoli per il rinnovo" - sscalcionapoli1 : Il Milan pensa a Reina per il post Donnarumma. Lo spagnolo lascerà il Napoli - MilanLiveIT : Ag. #Reina: "#Milan? Nessuna chiamata, non ho ricevuto offerte" ?? - CalcioWeb : Reina-Milan: parla l'agente del calciatore, tutta la verità -

(Di venerdì 12 gennaio 2018)una suggestione che rimbalza in ambienti di mercato dalla scorsa estante. Tale ipotesi sarebbe legata ad un presunto addio di Donnarumma ai rossoneri, ma al momento sembra più che altro fantamercato. Il portiere spagnolo si libererà a parametro zero nella prossima estate, dato che il Napoli ha fatto capire chiaramente di non avere intenzione di rinnovargli il contratto. L’agente è stato chiaro, nessuna telefonata è giunta dal. I rossoneri d’altra parte hanno tutte le intenzioni di trattenere Donnarumma e dunque non avrebbero motivo per contattare il procuratore di. L’affare dunque non si farà, almeno per il momento ilnon è preoccupato dalle voci attorno a Donnarumma e dunque non vaglia altri portieri per il futuro. L'articolol’agente dellasembra essere il primo su CalcioWeb.