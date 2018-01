: Regioni: Grasso, rispetto decisioni LeU: Ipotesi "mandato esplorativo" per trattare con Zingaretti… - sherlock5stelle : Regioni: Grasso, rispetto decisioni LeU: Ipotesi "mandato esplorativo" per trattare con Zingaretti… - ansa_it : Regioni: Grasso, rispetto decisioni LeU - Retenews24 : Regioni: Grasso, rispetto decisioni LeU - ROMA, 12 GEN – "Fatemi entrare e vedrete. Io rispetto quello che sarà det… - Retenews24 : Regioni: Grasso, rispetto decisioni LeU - ROMA, 12 GEN – "Fatemi entrare e vedrete. Io rispetto quello che sarà det… - Francesco2990 : RT @lauracesaretti1: A #ottoemezzo la Boldrini dice mai con i Cinque Stelle che sono di destra, elogia gli 80 euro di Renzi e auspica allea… -

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Fatemi entrare e vedrete. Ioquello che sarà detto in Assemblea. Sono venuto per ascoltare". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro, arrivando all'assemblea regionale del Lazio del suo partito, Liberi e Uguali, che stasera si dovrebbe esprimere sull'appoggio o meno alla candidatura di Nicola Zingaretti (Pd) alla presidenza della Regione Lazio. Una dell'ipotesi che circola tra i delegati è quella che l'assemblea potrebbe dare mandato allo stessodi verificare con Zingaretti le condizioni di una alleanza elettorale, sulla base di alcune questioni programmatiche e politiche che dovrebbero essere formalizzate questa sera in Assemblea.