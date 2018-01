Regionali Lombardia | Leu dice no a Gori e candida Onorio Rosati

Regionali : In Lombardia LeU corre da sola con Rosati : La squadra, ha aggiunto, "ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, ...

Elezioni - Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo : alle Elezioni Regionali del 4 marzo in Lombardia Liberi e Uguali correrà con un proprio simbolo. “Noi ci chiameremo ‘Liberi e Uguali in Lombardia’ questo è il simbolo che è stato deciso”, hanno comunicato i vertici lombardi del partito aprendo l’assemblea regionale che dovrà decidere la candidatura alla presidenza della Regione. L'articolo Elezioni, Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo proviene da Il ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni Regionali 2018 - Lombardia : centrodestra vince anche con Fontana : SONDAGGI elettorali POLITICI verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Il Pd ko anche alle Regionali Lazio al M5S - Lombardia a destra In Veneto cappotto del Centrodestra : Il Lazio ai al Movimento 5 Stelle e la Lombardia al Centrodestra: è quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli. In Lazio i grillini vengono dati al 28%, con Roberta Lombardi che dunque supera il Governatore uscente Nicola Zingaretti, il Centrodestra al 25% e, ultimo, al 23%, il Centrosinistra Segui su affaritaliani.it

Elezioni Regionali - Grasso (LeU) : “Intesa con Pd in Lazio e Lombardia? Attendiamo la voce della base” : A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle Regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e Attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”. L'articolo Elezioni ...

Regionali - prove di alleanza Pd-Leu in Lazio e Lombardia - : Secondo Bersani, il partito sta lavorando per "trovare un'intesa" in vista del voto del 4 marzo. Ma, ammonisce, va evitata "un'ammucchiata". Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, aggiunge: "Con ...

Regionali Lombardia - Fontana (Lega) : “Mia candidatura? Fino al 31 dicembre non sapevo nulla” : Fuorionda del candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia Attilio Fontana in occasione della sua prima uscita elettorale al mercato di Via Maroncelli a Cologno Monzese. Parlando della candidatura si lascia scappare il fatto che questa gli è stata comunicata in extremis: “Fino al 31 dicembre non sapevo nulla. Stavo lavorando per un posto in Parlamento”. Di Niccolò Lupone/alaNEWS L'articolo Regionali Lombardia, ...

Lombardia : Fontana - per le elezioni Regionali lista civica in mio sostegno : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Penso che verrà proposta lista civica in mio sostegno”. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega. “Gli elettori non mi conoscono perché come sce

Lombardia : da commissione ok a dimezzamento firme per Regionali : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - La commissione Affari istituzionali di regione Lombardia ha approvato un progetto di legge proposto dal Partito Democratico che dimezza il numero di firme necessarie alle forze non presenti in Consiglio regionale per partecipare alle elezioni regionali. La modifica era

Regionali Lombardia - l'ex sindaco in porsche candidato per il centrodestra : ritratto di Attilio Fontana : Dopo la rinuncia di Roberto Maroni, pare proprio lui l'uomo che sfiderà Giorgio Gori. Leghista moderato, avvocato, è stato sindaco di Varese e presidente...