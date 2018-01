Regionali | Liberi e Uguali dice no a Gori in Lombardia ma nel Lazio apre all' intesa con

Elezioni - Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo : alle Elezioni Regionali del 4 marzo in Lombardia Liberi e Uguali correrà con un proprio simbolo. “Noi ci chiameremo ‘Liberi e Uguali in Lombardia’ questo è il simbolo che è stato deciso”, hanno comunicato i vertici lombardi del partito aprendo l’assemblea regionale che dovrà decidere la candidatura alla presidenza della Regione. L'articolo Elezioni, Liberi e Uguali alle Regionali in Lombardia corre da solo proviene da Il ...

Matteo Renzi : 'Liberi e Uguali non mia ama - ma ok alle intese Regionali' : Il segretario del Pd a Radio Anch'io: 'Che l'ex premier abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro' D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è 'far fuori' Renzi? 'Non so se D'Alema l'abbia detto dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo ...

Matteo Renzi : "Liberi e Uguali non mia ama - ma ok alle intese Regionali" : D'Alema avrebbe detto che la sua missione in politica è "far fuori" Renzi? "Non so se D'Alema l'abbia detto - dice Matteo Renzi a Radio Anch'io -. Certo in Italia non c'è uno che si potrebbe definire stupito se questa frase fosse vera. Con massimo rispetto per il presidente D'Alema, che lui abbia dei problemi con me è abbastanza chiaro".Il segretario del Pd prosegue: "Sul nazionale non c'è l'accordo. Lombardia e Lazio ...

Liberi e Uguali si spacca sull'alleanza col Pd per le Regionali - : Saranno le assemblee dei movimenti di Lazio e Lombardia, in programma per oggi, a decidere sull'accordo a sinistra per le elezioni nelle due regioni. Un accordo su Zingaretti sembra vicino nel Lazio, ...

Regionali e alleanze - Liberi e Uguali si divide. Bersani apre al Pd - ma Sinistra Italiana non ci sta : Liberi e Uguali, la formazione guidata da Pietro Grasso si divide sul tema delle alleanze alle elezioni Regionali . Fa discutere la possibile intesa con il Pd in vista voto in Lombardia e Lazio. Ma se ...

Centrosinistra - appello di Veltroni e Prodi per l’unità : “Buon senso”. Ma sulle Regionali scontro con Liberi e uguali : Li avevano invocati come l’ultima carta da giocare nel caso la situazione nel Centrosinistra si fosse fatta più critica del previsto. E, a meno di due mesi dal voto, gli eventi li hanno spinti a prendere posizione. I padri nobili del Pd, l’ex premier Romano Prodi e l’ex segretario dem, Walter Veltroni, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, hanno lanciato un appello all’unità della sinistra alle prossime elezioni, almeno nelle ...

Centrosinistra - appello Veltroni e Prodi per l’unità. Ma sulle Regionali non c’è accordo con Liberi e uguali : Li avevano invocati come l’ultima carta da giocare nel caso la situazione nel Centrosinistra si fosse fatta più critica del previsto. E, a meno di due mesi dal voto, gli eventi li hanno spinti a prendere posizione. I padri nobili del Pd, l’ex premier Romano Prodi e l’ex segretario dem, Walter Veltroni, dalle pagine di Repubblica e della Stampa, hanno lanciato un appello all’unità della sinistra alle prossime elezioni, almeno nelle ...

Regionali Lazio - Zingaretti : Liberi e Uguali? Ora il colpo d'ala : Roma, 8 gen. (askanews) 'Dentro Liberi e Uguali c'è un dibattito molto franco ed è evidente che la coincidenza elettorale con le elezioni politiche produca uno stress, ma io confido nel fatto che ...