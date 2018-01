Regionali Lazio | per Lombardi al via il tour nel reatino

Alle Regionali in Lazio i 5 Stelle possono battere Zingaretti : Ha governato il Lazio senza troppo far rumore o scalpore, ma questo potrebbe non essere sufficiente per garantirgli un nuovo mandato. È un sondaggio realizzato da Piepoli per La Stampa a mettere a confronto l'attuale governatore Nicola Zingaretti con i suoi avversari, con risultati che per l'uomo del centrosinistra sono un segnale chiaro, a cui prestare attenzione.Se il confronto con Maurizio Gasparri è impari (Zingaretti porterebbe a ...

Regionali Lazio - Lombardi : i sondaggi ci danno ragione : Roma, 12 gen. (askanews) 'Ieri a Piazzapulita-La7, mi è stato chiesto cosa pensassi delle alleanze. Ho risposto che io con un partito che non solo ha introdotto la riforma Fornero, ma che dice anche ...

Regionali Lazio - comitato Zingaretti : sondaggi premiano lavoro : Roma, 12 gen. (askanews) 'Siamo all'inizio della strada, ma i primi sondaggi sulle Regionali nel Lazio premiano l'esperienza di governo di Nicola Zingaretti alla guida della Regione Lazio e indicano ...

Regionali Lazio - Grasso : accordo con il Pd? Sono un ottimista : Roma, 12 gen. (askanews) 'Ci Sono le assemblee che si riuniranno oggi pomeriggio e stasera. Noi attendiamo la voce della base, come è giusto che sia e poi decideremo. Io Sono ottimista per natura'. ...

Elezioni Regionali - Grasso (LeU) : “Intesa con Pd in Lazio e Lombardia? Attendiamo la voce della base” : A margine di un incontro davanti al Mise con i lavoratori della Ideal Standard, il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso ha risposto ai cronisti che gli chiedevano un commento sulla possibile intesa con il Pd per le candidature alle Regionali in Lazio e Lombardia: “Le assemblee si riuniranno oggi e Attendiamo la voce della base, com’è giusto che sia e poi decideremo. Sono ottimista per natura”. L'articolo Elezioni ...

Regionali Lazio - Pirozzi : con Meloni ho parlato martedì : Roma, 11 gen. (askanews) 'L'ultima volta che ho sentito Giorgia Meloni è stata martedì, quando mi ha comunicato che non intende candidarsi alla presidenza della Regione Lazio, come le avevo proposto'. ...

Regionali Lazio - Antonini (CasaPound) : il 15 saremo a Ladispoli : Roma, 11 gen. (askanews) 'Se il Pd pensa di vincere le elezioni cercando di impedire a CasaPound di esporre il proprio programma, continui pure. A noi ci fa un bel regalo'. Così Mauro Antonini, ...

Regionali - prove di alleanza Pd-Leu in Lazio e Lombardia - : Secondo Bersani, il partito sta lavorando per "trovare un'intesa" in vista del voto del 4 marzo. Ma, ammonisce, va evitata "un'ammucchiata". Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, aggiunge: "Con ...

Elezioni Regionali Lazio 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Elezioni regionali nel Lazio il 4 marzo 2018, in contemporanea con le Elezioni politiche: i cittadini residenti nel...

Regionali Lazio : Zingaretti incontra associazioni e sindacati : Roma, 9 gen. (askanews) 'I principi cardine della nostra azione sono stati la semplificazione delle procedure amministrative e della burocrazia ed il risanamento in tutti i settori. Il lavoro svolto ...

Regionali Lazio - Pirozzi : non mi ritiro resto in corsa : Roma, 9 gen. (askanews) 'Mi sono sentito con Giorgia Meloni, mi ha ringraziato per il mio interesse per la sua candidatura alla Regione Lazio, però mi ha annunciato che lei non ha nessuna intenzione ...

Chi sono i candidati alle Regionali del Lazio : Il PD e il M5S hanno già deciso – Nicola ZIngaretti e Roberta Lombardi – mentre il centrodestra ha un problema: il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi The post Chi sono i candidati alle regionali del Lazio appeared first on Il Post.

Regionali Lazio - Zingaretti : Liberi e Uguali? Ora il colpo d'ala : Roma, 8 gen. (askanews) 'Dentro Liberi e Uguali c'è un dibattito molto franco ed è evidente che la coincidenza elettorale con le elezioni politiche produca uno stress, ma io confido nel fatto che ...

Regionali Lazio - Zingaretti : sì - certo che mi ricandido : Roma, 8 gen. (askanews) 'Mi ricandido alla presidenza della regione Lazio? Sì, anche se in alcune giornate a uno gli passa la voglia, come direbbe qualcuno, non cadere in tentazione '. Così, ...