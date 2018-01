REAL MADRID | OFFERTA CHOC PER NEYMAR Pronti 400 milioni | ma il Manchester United

Follie per Neymar : REAL MADRID pronto a operazione da 400 milioni - lo United rilancia a 500 : ROMA - Il Real

Bomba dalla Spagna - REAL MADRID pronto a fare follie per Neymar : offerta shock : Il Real Madrid in questo mercato di gennaio non dovrebbe compiere operazioni ma in estate i ‘Blancos’ hanno intenzione di mettere a segno quello che sarebbe il colpo del secolo. Florentino Perez, infatti, vorrebbe strappare al Psg niente meno che Neymar, prelevato dal club parigino in estate dal Barcellona per 222 milioni di euro. Secondo quanto riportato da ‘Marca’, gli ultimi insuccessi della squadra guidata da ...

REAL Madrid/ Zinedine Zidane : "Sono stufo di sentir dire che le cose vanno male - lo fate per vendere di più" : Il tecnico francese del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il VillarReal. Tante le critiche ricevute dopo i risultati negativi (Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:24:00 GMT)

REAL MADRID - Adidas punta sulla novità : terza maglia 2018-2019 rossa con inserti bianchi : anticipazioni terza maglia Real Madrid 2018-2019. Aria di rinnovamento in casa Real Madrid, almeno per quanto riguarda il look di Cristiano Ronaldo e compagni. Adidas, sponsor tecnico della formazione campione del mondo, è infatti già al lavoro per progettare le divise che saranno indossate nella stagione 2018-2019 e sta pensando a qualcosa che si discosta […] L'articolo Real Madrid, Adidas punta sulla novità: terza maglia 2018-2019 rossa ...

Zidane : 'Il REAL MADRID è vivo - non siamo messi così male' : ROMA - ' Quello che dobbiamo fare è non ascoltare quello che viene detto. Tutto ciò che si dice adesso Real Madrid è negativo ma non è così, non la vedo in questo modo, dobbiamo tirare fuori le cose ...

Dalla Spagna - 'Il REAL MADRID ha in testa Neymar' : Madrid - Il mondo Real ha un'idea in testa da mesi che si sta trasformando quasi in un'ossessione. Riportare Neymar in Spagna, ma alla casa blanca, è una volontà che secondo l'edizione di oggi di ...

Probabili Formazioni REAL Madrid-VillaREAL Liga 13-01-2018 : La 19^ giornata della Liga, vedrà scendere in campo Real Madrid-VillaReal. Le due squadre sono distanti tra di loro solo 4 punti. sarà una partita difficile, soprattutto per il Real Madrid che ha tutto da perdere. Infatti, la Liga sembra essere chiusa, il Barcellona ha distanziato di 9 punti la seconda in classifica, ovvero l’Atletico Madrid. I blancos sono in crisi e dovranno rilanciarsi assolutamente in questa partita se vogliono ...

Il REAL MADRID contatta Loew per il dopo Zidane : Il club merengue avrebbe già contattato il tecnico della Germania campione del mondo e i colloqui proseguiranno nelle prossime settimane e l'altro candidato 'fortè è il tecnico argentino del ...

'Colpo REAL MADRID : accordo raggiunto con Edin Hazard' : PARIGI (FRANCIA) - Tra il Real Madrid ed Eden Hazard c'è l'accordo. Nulla di ufficiale, l'indiscrezione è dei francesi di RMC che parla di un'intesa raggiunta nelle ultime ore tra il club spagnolo e l'...

REAL MADRID : evasione fiscale - Marcelo paga una multa di 500mila euro : TORINO - Marcelo , il terzino sinistro del Real Madrid , denunciato per una presunta evasione fiscale maturata nel 2013 legata ai suoi diritti d'immagine, ha versato mezzo milione di euro all'Agenzia ...

Coppa del Re - il REAL MADRID di scorta centra i quarti. Formentera out - Alaves avanti : La Coppa del Re è entrata nel vivo: stasera erano in programma tre gare di ritorno degli ottavi di finale. Il Real Madrid elimina al Bernabeu il Numancia, club di Segunda División già seppellito 3-0 ...

REAL MADRID - Zidane si sfoga : “basta tirare merda - adesso parlo io!” : Zinedine Zidane tuona in conferenza stampa. Il suo Real Madrid è stato al centro di un caso abbastanza scabroso. E’ infatti trapelata un’indiscrezione secondo la quale qualche calciatore si sarebbe lamentato delle scelte del tecnico, reo di non far giocare chi si allena meglio ma solo i pupilli. Questo lo sfogo di Zidane in conferenza stampa: “C’è gente che pensa che sia tutto una merda, ma non è così. C’è gente che ...