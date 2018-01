: RT @antonio_bordin: #Gentiloni che dà dell'inefficiente a #Raggi è un po' come il bue, anzi il cervo con corna ramificate che dà del cornut… - Catebarbieri : RT @antonio_bordin: #Gentiloni che dà dell'inefficiente a #Raggi è un po' come il bue, anzi il cervo con corna ramificate che dà del cornut… - NotizieIN : Raggi a Gentiloni:poteri,no chiacchiere - Jumpingmalefrog : RT @Paguro_Bernardo: . #Gentiloni contro la Raggi: “A Roma scarsa efficienza”. In effetti il PD era molto più preciso: #Marino quando anda… - AndFranchini : RT @antonio_bordin: #Gentiloni che dà dell'inefficiente a #Raggi è un po' come il bue, anzi il cervo con corna ramificate che dà del cornut… - AlvisiConci : RT @danielecina: Gentiloni striglia Raggi: Roma non si può governare solo in emergenza -

"Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale 'vince' chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi". Così la sindaca di Roma,, replica alle parole del premiersu Roma. "Per governare questa città servono iche hanno tutte le altre grandi capitali d'Europa e nonprima del voto", ribatte ancora. "Questa è la vera prospettiva di lungo periodo". E chiede impegno sui decreti attuativi della legge per Roma Capitale(Di venerdì 12 gennaio 2018)