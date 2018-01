PSVITARilasciato The Legend of Sword and Fairy Vita port v1 2

: [PSVITA]Rilasciato The Legend of Sword and Fairy Vita port v1.2 - GAMESANDCON : [PSVITA]Rilasciato The Legend of Sword and Fairy Vita port v1.2 -

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Lo sviluppatore usineur conosciuto per i varidei vecchi giochi come Prince of Persia e Titus the Fox,ha rilasciato un nuovo aggiornamento deldi Theofandper PSin versione 1.2.sdlpal il nome del progetto open-source disponibile su GitHub è una reimplementazione basata su SDL del classico gioco di ruolo in lingua cinese “Xiān jiàn Qí Xiá Zhuàn” noto come Chinese Paladin,ofando PAL, un gioco / media franchising creato da Yao Zhuangxian ed è sviluppato dalla società taiwanese Softstar . Il franchise è incentrato su una serie di videogiochi di ruolo basati sulla mitologia cinese, ma include anche due serie TV live-action adattate dai giochi. L’ omonimo primo gioco della serie è pubblicato dal team “Crazy Boyz” di Softstar nel 1995, e divenne un successo commerciale e critico, e molti sequel sono stati ...