PSVITARilasciato Bermuda Vita v1 4

[PSVITA]Rilasciato Bermuda Vita v1.4

(Di venerdì 12 gennaio 2018) Lo sviluppatore usineur ha rilasciato un nuovo aggiornamento diin versione 1.4.è un port diSyndrome un gioco stile Flashback creato da Century Interactive e pubblicato da BMG Interactive nel 1995,con una grafica spettacolare di quel tempo ed una difficolta’ dei puzzles abbastanza elevata.Il personaggio principale è Jack Thompson, un membro di uno squadrone di bombardieri strategico della forza aerea degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale . Durante una missione sopra la Germania il suo aereo viene attaccato dai combattenti tedeschi e prende fuoco. In qualche modo, un portale si apre quando l’aereo sta scendendo e entra in quello che è presumibilmente un universo parallelo o una timeline alternativa . Jack si ritrova a scendere non nelle campagne tedesche, ma in uno strano e sconosciuto paesaggio nella ...