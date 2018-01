Prurito alla gola | rimedi naturali

I segnali del tumore : dalla stanchezza alla febbre - dalla tosse al Prurito. I sintomi del cancro che non dobbiamo trascurare : Ci sono alcuni segnali e sintomi che siamo portati a osservare nel corso della vita, disturbi che notiamo una tantum o che tendono a ripetersi nel tempo, e che spesso ci fanno allarmare e che è importante non trascurare: è bene innanzitutto chiarire che però non esistono sintomi che permettono inequivocabilmente di riconoscere l’insorgenza di un tumore, ma piuttosto segnali che è bene non fare passare inosservati e che ci devono spingere a ...