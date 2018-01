Professionisti della Citizen Science | arriva il master

Non dimentichiamo i Professionisti della politica : Mauro Chiostri Risponde il vicedirettore del Carlino, Beppe Boni Il mondo e la società non sono teoremi immutabili. Cambiano con l'evolversi dei tempi. Certo, oggi la politica è un mondo dove entrano ...

Vuoi fidarti ancora dei Professionisti della promessa e della poltrona? : di Luigi Di Maio In campagna elettorale i professionisti della poltrona danno il peggio e si trasformano in professionisti della promessa rigorosamente pre-elezioni. Dopo aver fatto per anni i loro interessi in Parlamento, a pochi mesi dalle votazioni sono pronti a rimangiarsi tutto quello che hanno fatto e a sparare incredibili promesse, che puntualmente disattenderanno quando raggiungeranno il loro vero obbiettivo: la poltrona ...